Коронавирус в Твери, последние новости на 18 сентября 2021: большие выборы и бесплатная «Чайка» онлайн

"Чайку" уже показали, а вот что происходит на избирательных участках наблюдать можно ещё два дня. Фото: Фото: tuz-tver.ru; ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 63 939 случаев заражения (+197 за сутки).

Выздоровело 57279 пациентов (+103 за сутки).

На карантине - 4994 человека (+130 за сутки).

Умерли 1562 человека (+3 за сутки)

Прививку сделали 384 176 человек, за последние сутки – 1 146 человек.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 809 случаев (+ 65 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4870 (+11),

Ржев - 3559 (+12),

Вышневолоцкий городской округ - 2866 (+4),

Калининский район - 2849 (+15),

Кимры - 2225 (+11),

Торжок - 2086 (+2).

Графика: Яндекс

В Тверской области большие трёхдневные выборы. Жители Верхневолжья выбирают губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания. В ряде муниципалитетов определяются составы представительных органов местного самоуправления.

Вечером в пятницу Облизбирком Тверской области подвел итоги первого дня голосования: 17 сентября, по данным на 20:00 вечера, явка избирателей на участки для голосования составила более 13%.

Если смотреть точнее, то за депутатов Госдумы РФ проголосовало 13,87% избирателей, за губернатора Тверской области голоса отдали - 13,58%, за депутатов Законодательного Собрания Тверской области - 13,67%.

Впереди еще два дня голосования - 18 и 19 сентября. По всей области открыто 1150 избирательных участков и 22 временных избирательных участка. Они работают с 8:00 до 20:00 вечера.

Отправляясь на участки - не забывайте о противоковидных мерах безопасности - надевайте маски.

И о культуре: 17 сентября на открытии 89-го театрального сезона на сцене Тверского Театра юного зрителя давали чеховскую "Чайку" в постановке режиссера из Лондона Виктории Вигг.

Постановку показывали в большом зале, который больше полугода был закрыт для зрителей. Но увидеть "Чайку" можно было не только офлайн.

Прямо из зала была организована онлайн трансляция. Увидеть его бесплатно мог любой желающий. Целая команда профессионалов от Минкультуры РФ вела трансляцию постановки с шести камер.

Графика: ПТО

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