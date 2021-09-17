В Тверской области пьяный мужчина наматерил себе трое суток ареста

Российская Фемида может наказать за матерную ругань в общественных местах арестом до 15 суток. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В небольшом райцентре Рамешки пламенная любовь к спиртному, а также крепкому матерному слову довела одного мужика до ареста. Хотя, есть подозрение, что причину все же стоит искать в банальном бескультурье.

В Рамешковском районном суде на днях было рассмотрено дело об административном правонарушении - местный житель обвинялся в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

Подробности сообщили в пресс-службе суда.

Согласно им, в один из местных супермаркетов известной торговой сети зашел пьяный мужчина. То ли ему что-то не понравилось, то ли день был неудачным, но посетитель начал громко ругаться. При этом в ход пошли отборные выражения великого и могучего русского мата.

Окружающие порыва не оценили. Однако бузотёру на окружающих, похоже, было наплевать. Как выразилась пресс-служба суда, он выразил "явное неуважение к обществу".

Можно представить, насколько отвратительно выглядел и звучал этот гражданин. А ведь в магазине, вполне возможно, были дети, да и взрослым слушать грязную матерщину от пьяного человека - то еще удовольствие.

Люди вызвали полицию...

В итоге возмутитель спокойствия попал в суд. Там он, протрезвев, скромно признал свою вину и даже заявил о раскаянии.

При этом выяснилось, что этого гражданина уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

За него в России предусмотрены административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Рамешковский районный суд учёл, что матерщинник не в первый раз ведет себя плохо, и назначил ему наказание в виде трёх суток ареста. Повезло ещё, что не 15.