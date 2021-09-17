Найденные на дне Невы останки советского солдата похоронят на его родине в Тверской области

Благотворительный фонд готовит место для захоронения. Фото: предоставлено Татьяной Медвецкой.

Останки бойца 79 лет лежали на дне Невы в занесенной песком и илом лодке, но скоро, наконец, будут упокоены в родной земле. «КП»-Тверь» в августе написала о трагической судьбе нашего земляка Михаила Сайгина, который погиб в сентябре 1942 году под Ленинградом во время боя и не был похоронен, а утонул вместе с лодкой, на которой переправлялся через Неву. Все эти годы родственники думали, что он упокоился в братской могиле на мемориале в Дубровке...

Но 3 августа 2021 года останки бойца были найдены в 100 метрах от Невского пятачка - плацдарма, за который шли жесточайшие бои. Останки красноармейца на трехметровой глубине на дне Невы обнаружили поисковики отряда «Северное сияние».

Им удалось установить имя погибшего в боях под Санкт-Петербургом солдата. Выяснилось, что это Михаил Николаевич Сайгин, 1902 года рождения, из деревни Почеп в Калининской (ныне Тверской) области.

Вот что тогда нам рассказала внучка погибшего солдата Татьяна Медвецкая, которая сейчас живет в Москве:

- Наша семья, все родственники были уверенны, что останки деда еще во время войны, после его гибели в 1942 году, захоронили на братском воинском кладбище в Невской Дубровке, там на плитах и имя его выбито. А, оказалось, что всё это время его останки лежали на дне Невы… Я даже маме, его дочке, ей уже 86 лет, не хочу об этом рассказывать. Ни к чему это.

Татьяна Сергеевна также поделилась, что в деревне Почеп еще стоит дом Сайгиных. Постоянно там никто не живет, но периодически приезжает троюродный брат Андрей, внук младшей сестры Михаила Сайгина.

Михаил Сайгин и его жена Наталья. Она пережила блокаду Ленинграда... Фото: предоставлено Татьяной Медвецкой

Внучка погибшего в августе сообщала нам, что попросила захоронить останки деда там же, на воинском мемориале на Невском пятачке.

Однако недавно мы узнали, что останки Михаила Сайгина все-таки похоронят на малой Родине, в Тверской области. Правда не в деревне Почеп, а на кладбище в селе Кой Сонковского района, откуда его предки, и где есть могилы его родителей.

- В Невской Дубровке захоронение местная администрация в этом году отложила, а ждать год нам совсем не захотелось, - пояснила Татьяна Медвецкая.

Она рассказала, что захоронение останков деда должно состояться 2 октября, а перед этим - 26 сентября - пройдет их отпевание в одном из храмов Санкт-Петербурга.

- Помогает всё подготовить к захоронению Софийско-Троицкий благотворительный фонд, а поисковики взяли на себя организацию отпевания, - добавила Татьяна Сергеевна.

Она вместе с мужем обязательно приедет и на отпевание, и на захоронение.