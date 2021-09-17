"Пришли девчонки, стоят в сторонке": В Тверской области на 100 мужчин приходится 119 женщин

Перевес в сторону женщин у нас в старшей возрастной группе. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Помните слова песни на стихи Кима Рыжова: "Потому что на десять девчонок по статистике девять ребят"? Примерно такая же ситуация сложилась и в Тверской области: на 119 женщин у нас приходится всего 100 мужчин.

Главное статистическое ведомство региона рассказало, сколько в Тверской области живёт мужчин и женщин, и кто входит в самую многочисленную возрастную группу. Данные специалисты приводят на начало года.

54% от всего населения области - так называемое трудоспособное население. Это мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 16 до 55 лет. Кстати, в этой возрастной группе мужчин больше: на 100 мужчин приходится 88 женщин.

Среди детей и подростков мальчишек тоже больше, чем девчонок: 100 к 96. Дети и подростки - это 17% нашего населения.

И, наконец, соотношение сил среди старшего поколения. Тут мужчин значительно меньше, чем женщин: 90 к 250! В возрасте "старше трудоспособного" у нас находится 29% населения.

Всего же на начало 2021 года в Тверской области насчитывалось 1,2 миллиона человек.