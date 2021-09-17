Первый день трёхдневного голосования в Твери: Высокая явка, патриотическая музыка и ручка в подарок

17 сентября начались первые в истории трёхдневные выборы. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери, как и по всей стране, 17 сентября начались первые в истории трёхдневные выборы. На три дня голосование растянули из-за пандемии, чтобы электорат не толпился в помещениях. Выборы интересны ещё и тем, что в одни руки выдают минимум пять бюллетеней: нам предстоит избрать губернатора, депутатов Госдумы (отдельные бюллетени для голосования за федеральные списки и за кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам) и депутатов Законодательного собрания (также отдельные бюллетени для партийных списков и одномандатников). В некоторых муниципалитетах региона выбирают ещё и депутатов местных представительных органов власти.

В первый день голосования, 17 сентября, «КП»-Тверь» решила проверить, как начался выборный процесс.

На участке № 914 в школе №31. Фото: Виктория ТУШКОВА

Никаких буфетов и пирожковых в этот раз на территории избирательных участков нет: правила эпидемической безопасности нарушать нельзя. Избирателям выдают маски, перчатки и шариковые ручки для заполнения бюллетеней. Ручку можно забрать с собой как сувенир – других подарков нынче не предполагается.

Но праздничное настроение на некоторых участках создать пытаются. В школе № 31, на участке № 914, играет музыка - что-то патриотическое.

- Да, мы специально подготовили подборку песен о России, - сообщила председатель участковой избирательной комиссии Светлана Терещук. - Создаём настроение. Народ идёт хорошо, многих мы давно знаем. Новичков сегодня пока не было. Некоторые, правда, без масок приходят. Мы обязательно предлагаем бесплатную маску даже тем, у кого она есть. Но некоторые отказываются. А воспрепятствовать им мы никак не можем: каждый должен проголосовать.

На участке всё тихо, люди заходят регулярно, но очереди нет. Хотя к открытию собралось немало тех, кто хотел «отстреляться» перед работой. Успели все.

- А что это за прозрачные чемоданчики у вас? - интересуюсь.

- Это кейсы для голосования на дому. Они опломбированы. Голосующие опускают туда заполненные бюллетени, и вынуть их можно только нарушив пломбировку. Это делается при подсчёте голосов, - объяснила Светлана Терещук.

Вот с такими чемоданчиками члены УИК ходят к избирателям домой. Фото: Виктория ТУШКОВА

Следующий участок, № 1017, находится в областном Доме народного творчества на площади Михаила Тверского, 3. Из дверей выходит бодрого вида пенсионер.

- Как проголосовали, успешно? Как настроение?

- Отлично проголосовал и всем советую! Я теперь довольный и поеду на дачу! - ответствовал мужчина и, узнав, что говорит с журналистом, дал наказ писать только правду и «не привирать, как некоторые».

Гражданский долг исполнен, можно ехать на дачу. Фото: Виктория ТУШКОВА

Захожу на участок. Ого, а что тут происходит? Избирателей тьма, очередь стоит. Некоторые работницы участковой комиссии уже слегка на взводе: непрерывно маршрутизируют потоки желающих исполнить гражданский долг. Электорат торопится и соблюдать дистанцию не особо желает. Тут явно не до музыки.

Оказалось, огромное количество людей голосует именно на этом участке по открепительным удостоверениям - те, у кого работа поблизости. А это самый центр города, одних госучреждений вокруг сколько.

На участке № № 1017 многие голосуют по открепительным удостоверениям. Пятница - день аншлага. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Не думаю, что вам удастся поговорить с председателем УИК. Посмотрите, что творится, - строго сообщила мне одна из членов избирательной комиссии. - Стойте здесь, я спрошу у неё.

А чего стоять-то? Пройти и всё посмотреть имеем право. В помещении для голосования столпотворения нет, пропускают людей порционно. Наблюдатели на месте. Председатель участковой комиссии Елена Воробьёва, кстати, время поговорить нашла. Сообщила, что явка высокая, людей много, но пока всё в порядке:

- Работаем не поднимая головы. К этому моменту (было около 12:30. - Ред.) уже около 30% избирателей, голосующих по открепительным удостоверениям, прошли. Местные жители тоже идут активно. Но большинство ждём в воскресенье. У нас очень хорошие здесь живут избиратели. Идут в главный день голосования как на праздник.

На участке № 1017. Фото: Виктория ТУШКОВА

Общественные наблюдатели, две симпатичные женщины, сообщили, что явка сегодня «высокая как никогда».

- Люди пожилого возраста всегда хорошо ходят. Но в этот раз и молодёжь идёт, хотя раньше, бывало, говорили: «Мы на выборы не ходим и не пойдём». А нынче молодых очень много: пришли решать свою судьбу, - говорит общественный наблюдатель Людмила Чернова.

Наблюдатели говорят, что явка в этом году очень радует. В том числе - и среди молодёжи. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ещё один участок, № 1014, скрывается за чередой частных домов на небольшой улочке Достоевского в Затьмачье в здании спортшколы «Лидер». Здесь тоже музыка: из динамика на улице поёт Сюткин. Толпы на этом участке никогда не бывает, избирателей за ним числится немногим более двух тысяч - все свои, живущие поблизости. К полудню пятницы успели прийти, по приблизительным подсчётам членов УИК, уже процентов пять.

- С самого утра люди начали подходить, человек 20 к открытию собралось, мы даже удивились, - рассказывает председатель УИК Евгения Епифанова. - В предыдущие выборы обычно люди начинали подтягиваться лишь после обеда. Настроение у людей позитивное, незаконной агитацией никто не занимается. Но у нас вообще участок хороший: взрослые и пожилые спокойные люди. Мы переживали, что будет сложно с бюллетенями - их же пять штук в этот раз. Но пока всё хорошо, никто даже вопросов дополнительных не задаёт.

Председатель УИК №1014 считает, что на их участке самые дисциплинированные избиратели. Фото: Виктория ТУШКОВА

Евгения Епифанова также добавила, что надзор над участками строгий. Уже сегодня их работу проконтролировали Облизбирком, МЧС и силовые ведомства. А случись что - на участке есть тревожная кнопка и дежурит полицейский.

Напомним, голосование длится три дня: 17, 18 и 19 сентября. Участки открыты с 8 до 20 часов. Если же вы, собираясь на выборы, почувствовали недомогание, позвоните в свою участковую комиссию и сообщите о желании проголосовать дома. К вам приедут члены УИК и наблюдатели с прозрачным чемоданчиком и бланками. Заявки на «домашнее голосование» принимают до 14:00 воскресенья, 19 сентября.