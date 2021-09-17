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Общество17 сентября 2021 16:00

«Тверская генерация» ускорила подачу тепла в дома Твери

Опубликован изменённый график подключения отопления в жилых домах Твери
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Батареи во всех жилых домах Твери должны потеплеть к 19 сентября.

Батареи во всех жилых домах Твери должны потеплеть к 19 сентября.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На улице очень прохладно и в домах жителей Твери стало холодно. Не спасают даже одеяла и обогреватели. Бабьего лета можно и не дождаться, а вот с тёплыми батареями власти Твери решили помочь. Пуск тепла в жилые дома Твери начался раньше обычного - с 16 сентября. Был обнародован график, но теплоэнергетики отклонились от плана и скорректировали даты подключения. Об этом сообщает ООО «Тверская генерация».

Если коротко, то подключить жилые дома города к теплу теперь должны быстрее. Тверь подключат к отоплению 19 сентября, это на несколько дней раньше заявленного ранее плана.

Ищите дату подключения своего жилого дома в Твери к отоплению по ссылке.

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