В Тверской области к голосованию подготовили 20 тонн бюллетеней

В конце августа глава облизбиркома демонстрировала СМИ бюллетени. Фото: Виктория ТУШКОВА

Завтра в нашем регионе, как и по всей стране, в восемь часов утра откроются избирательные участки. 17,18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00 граждане в Верхневолжские смогут проголосовать за приглянувшихся кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ, на пост губернатора Тверской области, в Законодательное Собрание региона, а также - в представительные органы муниципальных образований.

16 сентября председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова на пресс-конференции рассказала, что всего замещаются 238 мандатов, на которые претендуют 932 человек.

Валентина Дронова на последней перед голосованием пресс-конференции. Фото: Избирательная комиссия Тверской области

В целом, по её словам, к голосованию изготовлено более пяти миллионов экземпляров бюллетеней. Их суммарный вес превышает 20 тонн. Это прямо полноценная фура.

Для удобства граждан избирательные бюллетени будут выполнены в разных цветах.

- Более 90 % процентов избирателей Тверской области будут голосовать под

видеокамерами, под их прицелом будут места выдачи и хранения избирательных

бюллетеней, - сообщила еще одну интересную деталь Валентина Дронова. - При этом в помещениях, где до подсчета голосов будут храниться упакованные в сейф-пакеты избирательные бюллетени, свет не будет выключаться даже ночью.

Доступ к видео с камер на участках получат кандидаты, партии, наблюдатели, эксперты Общественной Палаты Тверской области, Уполномоченный по правам человека, члены избирательных комиссий.

В Твери в информационно-библиотечном центре ТвГУ (улица Советская, 58) все три дня голосования будет работать Центр общественного наблюдения. Там организуют прямую трансляцию с избирательных участков. Причем прийти в центр могут и обычные граждане. Но необходимо заранее подать заявку на этого на сайте Общественной палаты региона.

Непосредственно на избирательных участках (их будет свыше 1170) планируется участие более 2700 наблюдателей.

Члены участковых избирательных комиссий и наблюдатели приедут к жителям 120 отдаленных населенных пунктов в 13 муниципалитетах.

Для обеспечения антиковидных мер кабинки для голосования будут лишены привычных штор (чтобы избиратели не касались их руками), и при этом для обеспечения конфиденциальности развернуты входом к стене.

Члены участковой избирательной комиссии на 100% обеспечены средствами масками и перчатками.

На входе на участке избирателям должны будут выдавать одноразовые ручки, а также замерять у них температуру.

Для всех участков обязательна санитарная обработка помещений все три дня голосования.

Для детей из школ, где откроют избирательные участки, на время голосования предусмотрены внеклассные занятия, экскурсии, спортивные и иные мероприятия.

На участках, где будут голосовать граждане с ограниченными возможностями здоровья, им помогут добровольцы волонтерского проекта облизбиркома «Выборы доступны всем».

Ну и под конец Валентина Дронова напомнила, что избирателям необходимо взять с собой паспорта.