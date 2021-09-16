«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: выбор для развития Верхневолжья

Первая «тройка» списка «Единой России» на выборах — Игорь Руденя, Владимир Васильев, Юлия Саранова. Фото: Константин Бежецкий

За реальную программу

Поскольку выборы в этом году многоуровневые, каждый избиратель получит на руки пять бюллетеней (а там, где проводятся еще и местные выборы – даже шесть). Но разобраться в них несложно. Поддержите в каждом списке «Единую Россию» и кандидатов партии. Этот выбор – верный.

Объясним, почему. Голосуя за «Единую Россию», вы выбираете детально проработанную стратегию развития региона на ближайшие пять лет. Она создана на основе инициатив жителей Тверской области, нацелена на укрепление экономики и продолжение системной социальной поддержки граждан. Это не пустые слова и лозунги, а конкретные шаги и четко определенные целевые показатели.

«Развитие тверского региона построено вокруг человека, ориентировано в первую очередь на самореализацию каждого жителя Тверской области. Наша стратегия предусматривает рост экономики и социальной сферы к 2026 году, укрепление лидерских позиций в Центральном федеральном округе. Решение поставленных задач ориентировано на достижение ключевой для области цели: рост численности населения», – отметил Игорь Руденя, губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» и лидер партийного списка на выборах в Тверской области.

Игорь Руденя. Фото: Константин Бежецкий

Развитие медицины, образования, экономики, ремонт дорог, модернизация ЖКХ, создание новых рабочих мест и забота о благополучии тверских семей – это приоритеты партии «Единая Россия». Советник Президента РФ, врио заместителя секретаря генерального совета «Единой России», кандидат от Тверского регионального отделения партии на предстоящих выборах Владимир Васильев считает важным объединить усилия власти и общества для успешной реализации новой стратегии.

«То, что уже сделал губернатор Тверской области и его команда, вызывает уважение. Активно развивается инфраструктура, ремонтируются дороги. При таком масштабе задач, которые стоят перед нами, необходимо привлекать активную общественность к контролю за реализацией федеральных и региональных проектов, необходимо самим участвовать в народных проектах, помогать людям не словом, а делом. Задача, поставленная Президентом Владимиром Путиным, – чтобы каждый житель увидел эти позитивные изменения», –говорит Владимир Васильев.

Владимир Васильев. Фото: Константин Бежецкий

Цифры Стратегии развития области 2021-2026

2 100 мест в новых детсадах

4 072 места в новых школах

3 млн метров нового жилья

Более 100 новых модульных ФАПов и 15 врачебных амбулаторий на селе

1 430 новых автобусов

4 322 км отремонтированных дорог

48 000 впервые газифицированных домовладений

15 700 новых рабочих мест

13 млрд рублей из бюджета на развитие экономики

119 млрд рублей частных инвестиций

3 млн туристов в год

12 крупных спортивных сооружений (в том числе ледовые дворцы, футбольный манеж, бассейны)

500 новых спортивных площадок

Верхневолжью нужен каждый

Самый крупный проект предстоящей пятилетки – решающий этап газификации региона. Он реализуется по инициативе губернатора Игоря Рудени и при поддержке партии «Единая Россия». Совместная программа с Газпромом – одна из самых масштабных в стране. Она повысит качество жизни сотен тысяч жителей Верхневолжья, наполнит экономику региона новыми возможностями. Голубое топливо впервые придет в 13 муниципальных образований. Для инвесторов – это знак «Добро пожаловать!» А для жителей – домашний уют и комфорт, новые рабочие места, рост семейного бюджета, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры.

Фото: Константин Бежецкий

Важно, что на территориях с перспективами будет оставаться молодежь, поэтому в команде тверской «Единой России» есть человек, который много работает со старшеклассниками, студентами, выпускниками вузов, молодыми людьми, начинающими трудовой путь. Это руководитель регионального добровольческого центра «МыВместе», один из лидеров списка кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах 2021 года, молодой общественный деятель Юлия Саранова.

Юлия Саранова. Фото: Константин Бежецкий

Юлия Саранова – новый человек для политики, но хорошо известна в Тверской области, как лидер волонтеров и заметный общественный деятель. Во время самой острой фазы пандемии более 45 тысяч жителей Верхневолжья получили необходимую помощь от волонтеров.

«Юлия Саранова – сильная, умная и очень душевная девушка. Особенно она проявила свои личные качества в период пандемии, и когда мы отмечали 75-летние Великой Победы: шла с волонтерами ко всем, кто нуждается. Эти бесценные качества дорого стоят», - отмечает гендиректор ОАО «Волжский пекарь», депутат Законодательного собрания Тверской области Лилия Корниенко.

Юлия Саранова и Лилия Корниенко. Фото: Константин Бежецкий

Став кандидатом партии «Единая Россия» Юлия Саранова провела десятки встреч с людьми в разных городах и районах Тверской области. И везде была предельно конкретна в решении проблем жителей – будь-то остановки общественного транспорта в микрорайоне «Южный» или утонувшие в мусоре контейнерные площадки в Конакове. Саранова заявила и подняла серьезные и беспокоящие людей темы о необходимости реновации летних лагерей, проблемы полноценной работы мобильной станции переливания крови в муниципалитетах, актуальные вопросы заработной платы врачей в Москве и в регионах, а также многие другие вопросы.

«Встречи с жителями Твери, и многих районов нашей области дали мне понимание, какие вопросы волнуют людей. Будем решать их вместе с коллегами по партии – для этого я и иду на выборы», – говорит Юлия Саранова.

Юлия Саранова. Фото: Константин Бежецкий

Экономике Верхневолжья нужны молодые, перспективные кадры по широкому набору рабочих, инженерных и многих других специальностей. Программой «Единой России» и региональной власти предусмотрено открывать в Тверской области, как минимум, по одному новому промышленному парку в год. До 2026 года в регионе ожидается двукратное увеличение объема привлеченных инвестиций – до 119 миллиардов рублей. В предстоящие 5 лет планируется создать порядка 15,7 тысячи рабочих мест. Для развития региона важен каждый житель.

Проекты для людей

Человеческий капитал – главный ресурс развития, поэтому в программе «Единой России» на первом месте находятся задачи, связанные с благополучием людей, защитой здоровья, возможностями развития, созданием комфортных условий для жизни.

Большая работа ведется в сфере здравоохранения. В Тверской области ремонтируются больницы и поликлиники, а вместо совсем старых зданий будут построены новые. В регионе появятся опорные суперсовременные центры медицинской помощи. Запланировано строительство Бежецкой ЦРБ, детских поликлиник в Торжке, Кимрах и Твери.

Фото: Константин Бежецкий

До 2026 года в областной столице откроется Детская областная клиническая больница с 17 отделениями и стационаром на 420 коек. Заработает современный травматологический центр. Комплексный капитальный ремонт будет проведен в поликлиниках Конаково, Осташкова, Бологое, Ржева. На селе будет установлено не менее 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 15 врачебных амбулаторий. Скорая помощь после модернизации перейдет на современные стандарты работы, станет еще быстрее.

Также в регионе продолжится, начатое по инициативе губернатора Игоря Рудени, активное строительство школ и детских садов. К 2024 году народная программа «Единой Россия» обещает обеспечить доступность дошкольного образования для всех детей Тверской области. Мамочки смогут отправить своих чад в ясли уже с полутора годиков. Президент Владимир Путин сформулировал национальную идею России в образе «крепкой благополучной семьи, в которой растут двое, трое, четверо и больше детей». Однако будущим родителям важно понимать, что после исполнения призыва государства об улучшении демографии, они не останутся с детьми без соцподдержки.

В Тверской области сегодня действуют около 50 мер помощи семьям, в первую очередь - молодым и многодетным. Родителям выдают региональный маткапитал, выплаты на погашение ипотеки, сертификаты для многодетных на приобретение автомобиля. Многодетные семьи освобождаются от транспортного налога и платы за вывоз мусора. Детей из таких семей обеспечивают в школах бесплатным питанием и школьной формой. В том числе благодаря этим мерам, число многодетных семей в Верхневолжье за последние четыре года увеличилось более чем на 30%. На этом нельзя останавливаться. Большая семья – это тверская традиция. Поэтому «детский» бюджет в регионе должен расти, будут разрабатываться дополнительные меры поддержки. Это одно из ключевых направлений работы команды развития региона, партии «Единая Россия» в Тверской области.

Фото: Константин Бежецкий

Особое внимание – улучшению жилищных условий: до 2026 года в Верхневолжье планируется ввести в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилья, расселить 142 многоквартирных дома, признанных аварийными, в 19 муниципальных образованиях. Люди будут жить в современных удобных квартирах.

Также в регионе планируется благоустройство 553 общественных пространств, ремонт 4 322 километров дорог. В порядок приведут не только магистрали, но и маленькие улочки, а также дворовые территории, о ремонте которых просят местные жители.

Продолжится внедрение новой, удобной и безопасной модели пассажирских перевозок. Опыт Верхневолжья в этой сфере является передовым. За пять лет комфортный общественный транспорт, работающий по современным стандартам, должен появиться на улицах всех муниципальных образований Тверской области – это 1430 современных комфортных автобусов.

Фото: Константин Бежецкий

Все инициативы «Единой России» направлены на повышение качества жизни.

«Важно, что заявленные планы отвечают реальным запросам и ожиданиям жителей Верхневолжья и соответствуют нашим возможностям. Главное – всё возможно, когда мы работаем вместе, на созидание», – говорит губернатор Тверской области, секретарь регионального отделения «Единой России» и кандидат от партии «Единая Россия» Игорь Руденя.

«Единая Россия» – это партия, которая несет ответственность за судьбу родного края. Партия с большим опытом работы и сильной командой профессионалов, мощным кадровым потенциалом. Партия лидеров, которые действуют честно и прямо.

Фото: Константин Бежецкий

Это политическая сила, готовая обеспечить выполнение поставленных задач, способная реально действовать и менять ситуацию, открытая новым идеям и готовая обновляться.

17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»! ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

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Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»