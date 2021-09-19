Второго тура голосования на выборах губернатора Тверской области не будет

итогам второго дня голосования, 18 сентября, более 24,3% избирателей проголосовали на выборах губернатора Тверской области. Фото: ПТО

С 17 по 19 сентября в Тверской области большие выборы. Жители Верхневолжья выбирают губернатора, депутатов Государственной Думы и регионального Законодательного Собрания, в ряде муниципалитетов есть и местные выборы.

Как же будет избран губернатор Тверской области: простым большинством голосов или кандидат на пост главы региона должен преодолеть определённый процентный барьер? В последнем случае, если ни один из кандидатов этот барьер не преодолевает -должен быть второй тур.

Подробности «КП»-Тверь пояснили в облизбиркоме.

— В соответствии с законодательством, победившим является кандидат на пост губернатора Тверской области, набравший большинство голосов, - пояснил собеседник «КП» в областной комиссии Тверской области.

Таким образом, в регионе не будет второго тура выборов губернатора.

Напомним, кандидатов на пост губернатора в Тверской области пять.

Ознакомиться с ними и их биографиями можно здесь. Губернатор избирается сроком на пять лет.

Избирательные участки на территории Тверской области работают в 8 до 20 часов.

По данным облизбиркома, по итогам второго дня голосования, 18 сентября, более 24,3% избирателей проголосовали на выборах губернатора Тверской области.

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