Коронавирус в Твери, последние новости на 17 сентября 2021: в роддоме рожениц кормили опасным сыром и названа дата открытия для посещения парка «Россия - моя история»

Сыр в роддоме был с признаками фальсификата, власти озвучили дату открытия патриотического парка в Твери. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 63 742 случая заражения (+199 за сутки).

Выздоровело 57279 пациентов (+32 за сутки).

На карантине - 4864 человека (+161 за сутки).

Умерли 1599 человека (+6 за сутки)

Прививку сделали 383 030 человек, за последние сутки – 954 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 744 случая (+89 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4859 (+4),

Ржев - 3547 (+11),

Вышневолоцкий городской округ - 2862 (+9),

Калининский район - 2834 (+17),

Кимры - 2214 (+5),

Торжок - 2084 (+3).

Графика: Яндекс

Специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области были отобраны пробы молочных продуктов в магазине Бежецка и родильном доме Твери.

В ходе проверки экспертами Тверской межобластной ветлаборатории в пробах молока жирностью 3,5%, произведенном в Ставропольском крае, и сыре "Российском" из Республики Татарстан, обнаружены стерины.

Стерины - это природные органические соединения, производые стероидов. Наличие в молочном продукте некоторых групп стеаринов может свидетельствовать о его фальсификации.

Результаты исследований и информация о нарушениях направлены в надзорные ведомства для принятия мер.

Мультимедийный исторический парк «Россия - Моя история» откроется для массового посещения с января 2022 года. Так сказал в телеэфире губернатор Игорь Руденя.

Парк был построен силами Минобороны за три летних месяца. Сейчас там продолжается создание мультимедийной экспозиции об истории России с древнейших времён до наших дней.

Летописи тверского края будет отведено более трети экспозиций. Как только эта работа завершится, парк откроется для широкой аудитории.

Основа общей составляющей проекта - мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945 гг.» и «Россия - Моя история. 1945 - наши дни».

Парк «Россия - Моя история» войдет в обязательную программу посещения школьниками наравне с Тверским императорским дворцом. Планируется, что в парке будут проводиться уроки истории, краеведения, встречи для школьников и студентов, экскурсии.

Графика: ПТО

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