Коронавирус в Твери, последние новости на 16 сентября 2021: опасные для жизни арбузы в магазинах и нарушения в детсаду

Фруктами торговали с нарушениями, нарушения выявили и в детсаду в Тверской области.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 сентября 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 63 543 случая заражения (+197 за сутки).

Выздоровело 57247 пациентов (+237 за сутки).

На карантине - 4703 человека (-43 за сутки).

Умерли 1593 человека (+3 за сутки).

Прививку сделали 382 076 человек, за последние сутки – 992 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 21 655 случаев (+60 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4850 (+24),

Ржев - 3536 (+8),

Вышневолоцкий городской округ - 2853 (+9),

Калининский район - 2818 (+13),

Кимры - 2214 (+5),

Торжок - 2081 (+4).

Графика: Яндекс

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели контроль качества плодово-овощной продукции в Бежецке.

В результате проверку не прошли дыни из Узбекистана, виноград из Молдовы. В продукции выявлен риск возможного распространения карантинных вредителей.

За нарушения в области карантина растений в отношении виновных лиц возбуждены административные производства.

Прокуратура нашла нарушения в детсаду Тверской области.

В ходе проверки выявлены нарушения в детском саду №1 Кесовогорского района.

Установлено, что дети принимаются без проведения бесконтактной термометрии, не проводится ежедневная регистрация показателей температурного режима и влажности воздуха в помещениях, нарушены условия хранения пищевых продуктов, а продукция животного происхождения находится без сведений о его ветеринарно-санитарном состоянии.

Заведующей детского сада внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении должностного лица детского сада вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях и штраф в 6000 рублей.

Графика: ПТО

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