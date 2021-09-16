Отравились газом: неисправная газовая колонка могла стать причиной гибели семьи с ребёнком в квартире в Тверской области

Могла ли неисправность этой колонки стать причиной трагедии, выясняют следователи. Фото: скрин с видео СУ СК по Тверской области

О трагедии в небольшом городке Бежецк Тверской области стало известно накануне вечером, в среду 15 сентября. В квартире на Воздвиженском переулке были найдены тела 32-летних мужа и жены и девятилетней девочки. Ребёнок, дочь погибшей женщины.

На видео, распространённом СУ СКР по Тверской области, а именно специалисты этого ведомства работали на месте происшествия, виден интерьер квартиры. Семья жила небогато, но никакого намёка на неблагополучие. У ребёнка был террариум с водяной черепашкой, букет цветов на столе, на стене обычная газовая колонка. Вот ее неисправность, по мнению правоохранителей, и могла стать причиной смертей хозяев квартиры. Но, это лишь предварительная версия, официального заключения пока нет.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"), - сообщила пресс-служба СУ СК по Тверской области.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти на телах погибших не найдено.

- При осмотре места происшествия в квартире обнаружена неисправность газовой колонки, - отметили в пресс-службе.

Точные причины их смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, добавили в Следкоме.

К расследованию причин трагедии подключилась Тверская областная прокуратура.

- Прокурором Тверской области Сергеем Борисовичем Лежниковым поручено Бежецкому межрайонному прокурору провести проверку в связи с гибелью троих жителей города Бежецка, один из которых несовершеннолетний, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь также заметили, что предположительно смерть хозяев квартиры наступила из-за отравления угарным газом. Прокуратурой будет дана оценка деятельности работников управляющей компании и специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования.

Кухня в квартире, где погибла семья в Бежецке. Фото: скрин с видео СУ СК по Тверской области

Следователи у квартиры в Бежецке, где погибла семья. Фото: скрин с видео СК СК по Тверской области

Неисправность колонки могла привести к трагедии. Фото: скрин с видео СУ СК по Тверской области

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