Единый день записи в спортшколы Твери пройдёт 5 сентября

На бюджетные места в спортивных секциях могут претендовать ребята с 6 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 5 сентября, в Твери состоится традиционный единый день записи в спортивные школы. Будущих спортсменов и их родителей будут ждать с 10:00 до 12:00 в спорткомплексе «Юбилейный».

На бюджетные (бесплатные) места в спортивных секциях могут претендовать ребята с 6 лет. Малышей от 4 до 6 лет можно будет записать на платные занятия общефизической подготовкой с элементами выбранного вида спорта.

Родителям предоставят всю интересующую информацию о спортивных школах и видах спорта, которыми там можно заниматься. Мамы и папы смогут лично познакомиться с тренерами.

Напомним, в Твери есть 10 государственных детских спортивных школ и муниципальная спортивная школа «Лидер». Чтобы попасть туда будущие спортсмены проходят отбор. Записаться на занятия в спортшколу можно на специальной электронной платформе хочувспортшколу.рф.

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