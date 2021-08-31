Рекордная жара, смерч, неурожай мёда и дачная экзотика: Чем запомнилось лето-2021 в Твери

Летний загар скоро исчезнет, но воспоминания о лете останутся! Фото: Виктория ТУШКОВА

Лето всегда пролетает незаметно - известная история. Не успеешь оглянуться, как уже сентябрь моросит дождями. А было ли оно, лето? В последний его день (пока ещё свежи впечатления) давайте припомним, чем особенно «отличилось» лето-2021.

Жара-жара!

«Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не пыль, да зной, да комары, да мухи…», - писал Александр Сергеевич. Уж чего-чего, а зноя этим летом было предостаточно. Жара била рекорды!

Случались дни, когда уличным термометрам не хватало делений: столбик упирался в отметку 50. На солнце, конечно. Для города средней полосы России это весьма экстравагантная погода.

Июнь-2021 стал самым жарким в XXI веке. А 24 июня мы побили температурный рекорд сорокалетней давности! Предыдущий максимум был зафиксирован 24 июня 1981 года: +32,3 градуса. В 2021 году в этот день столбик поднялся до 34 градусов в тени.

Комаров да мух, кстати, в такую погоду было не так уж и много.

Ох, и прожарило нас нынешнее лето! Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вот пожаров не было

Удивительное дело: несмотря на аномально жаркую погоду, напасть лесных пожаров обошла наш регион стороной. Горели Якутия, Челябинская область, Карелия, другие регионы. У нас же никаких серьёзных ЧП не регистрировались, хотя раньше бывало, и не раз. Стоит только вспомнить лето 2010-го, когда удушливый смог пожарищ накрывал целые города.

К концу июля у нас было зафиксировано всего 18 природных пожаров (всего один - на торфяниках). В региональном главке МЧС объяснили это усиленной профилактической работой и опытом, вынесенным из прошлых лет.

Тверские леса в пожароопасный период мониторятся ежедневно. Над ними летают дроны-беспилотники, территории обходят лесничие, а сотрудники МЧС выезжают на торфяники на внедорожной технике.

Ураган и смерч

2 августа по Андреаполю и Осташкову прошёлся ураган со смерчем. Ветер ломал деревья и срывал крыши с домов. Стихия унесла жизни трёх человек.

Несмотря на предупреждения метеорологов, мы оказались к такому не готовы. Но, по мнению специалистов, подобное вполне может повториться - виной тому климатические изменения.

К такому урагану мы оказались не готовы... Фото: Александр ЖМУЛИН

Совет тут может быть один: назубок выучить правила поведения при урагане и сильной грозе. И по возможности строить надёжные, способные противостоять стихии дома.

Небезопасные пляжи и вирус коксаки

На тверских пляжах в такую жару, конечно, был аншлаг. При этом специалисты Роспотребнадзора регулярно сообщали: в воде бактерии, почва тоже не первой свежести.

И если в начале лета хотя бы карьеры в Константиновке специалисты признавали условно чистыми, то в августе и там паразитов нашли. Но куда деваться, когда такая жара стоит?

Некоторые выбрали фонтаны. Там в жару массово купалась ребятня - обычное дело. Но скоро пошли слухи: дети после такого купания покрываются жуткой сыпью и температурят! Мамочки буквально били тревогу, виня во всём грязные фонтаны.

Оказалось, дело в вирусе коксаки. Несмотря на экзотическое название, штука весьма традиционная для жарких дней, когда ребята все вместе брязгаются и веселятся. Обычно проходит он сам и какого-то специфического лечения не требует.

Маски долой

В жару большинство горожан перестали носить маски - душно. Как итог, новый всплеск коронавируса. Кривая ковид-статистики устремилась резко вверх в начале июня. Рекорд по числу зафиксированных случаев болезни этим летом мы били не единожды.

Самое большое число заболевших в Тверской области с начала пандемии было зафиксировано 22 июля - 270 случаев за сутки. Делаем выводы.

Очереди на вакцинацию

Делать прививки от коронавируса мы долго не хотели. 18 июня, словно гром среди ясного неба, на врачей, учителей, работников социальной сферы, торговли, общепита, ЖКХ, транспорта и нескольких других сфер свалилась новость об обязательной вакцинации.

Отказавшихся от прививки должны были отправить в неоплачиваемый отпуск уже в августе. Но и после этого на прививку побежали далеко не все. Пару недель люди раскачивались и спорили о законности обязательной вакцинации.

Когда оказалось, что вакцинироваться придётся, в прививочных пунктах выросли очереди. Толкучка в торговых центрах, где можно было сделать прививку без записи, стояла страшная. Что, конечно, стабилизации эпидемической обстановки не способствовало.

Такие очереди выросли в июле у вакцинальных пунктов. Фото: Александр СОРОКИН

Неурожай мёда

Цветы жарким летом 2021 года отцветали быстро. Оттого случился неурожай мёда - пчёлки не машины, быстрее собирать мёд не обучены.

Как рассказали «КП»-Тверь» пасечники, в иные годы летом они успевают собрать мёд дважды: в начале и в конце июля. Нынче же большинству удалось выкачать медку всего один раз. И то не густо, примерно 7-8 литров с пчелиной семьи, то есть с улья. В урожайные же годы получается в три раза больше - по 20-25 литров.

Так что, покупая в этом году свежий мёд, будьте настороже, проверяйте, настоящий ли он. Сделать это легко: капните совсем чуть-чуть мёда на кожу и тщательно вотрите. Настоящий мёд должен впитаться без остатка, не оставив на коже липкого слоя.

Кабачки, яблоки и… арбузы!

Что уродилось нынче в избытке, так это кабачки, огурцы да яблоки. Даже помидоры вызревали в открытом грунте.

Устав выжимать сок, мариновать, солить и жарить весь этот урожай, огородники принялись пристраивать его по знакомым и родственникам. В местных интернет-пабликах даже предлагали поделиться урожаем бесплатно со всеми желающими! Правда, откликались на эти предложения люди не всегда - у самих такого добра полно.

Торговля урожаем на улицах Твери. Фото: Александр ЖМУЛИН

Что ж, вот вам идея. Не знаете, куда деть яблоки? Отвезите их в деревню Бубоницы Торопецкого района, в Центр спасения медвежат-сирот. Мишки яблоки любят.

Да что там яблоки да кабачки… В такую жару тверские дачники даже урожай винограда и арбузов собрали! Чем с гордостью делились в соцсетях.

Что искали тверичане в интернете

Как оказалось, прогнозы погоды летом нас волновали больше всего. По статистике одного популярного поисковика, слово «погода» тверичане запрашивали в сети 1 260 959 раз за месяц.

На втором месте среди поисковых запросов по главным летним темам - коронавирус. Такой запрос поисковик зафиксировал 307 327 раз за месяц. Третье место у запроса «яблоки» - ими тверичане поинтересовались у интернета 128 847 раз за месяц. Кабачки немного отстали - 99 456 запросов за месяц.

«Вакцинация» - на пятом месте. Про неё у интернета спросили 54 956 раз за месяц. Запрос «ураган» жители региона сделали 28 535 раз. Казалось бы, немного, но в сравнении с другими регионами у нас эта тема оказалась суперпопулярной, что неудивительно.

Вот такое оно было, это жаркое лето 2021 года.