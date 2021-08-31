Новые детсады и спортобъекты: в Тверской области по национальному проекту «Демография» расширяют поддержку семей с детьми

Поддержку с семей с детьми в Тверской области обсудили в региональном правительстве. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Днём 31 августа в большом зале областного правительства говорили о том, как улучшить демографию в Тверской области. В регионе реализуется пять направлений национального проекта «Демография». Одно из ключевых - поддержка семей при рождении детей.

Есть комплекс мер поддержки семей с детьми: выплаты при рождении первого и третьего ребенка, региональный материнский капитал, помощь в погашении ипотеки молодым семьям, подарочные наборы новорожденным и другие. Будущие мамы получают адресную помощь на проезд до медучреждений и на полноценное питание.

Многодетные родители могут рассчитывать на помощь государства в приобретении автомобиля, подготовке детей к школе и прочим направлениям. Поощряется ответственный подход к воспитанию и активность таких семей через присвоение почетных знаков «Слава матери» и «Слава отца», премии «Семья года», участие в конкурсе «Лучшее семейное подворье».

Губернатор Игорь Руденя, обращаясь к коллегам на заседании, отметил особую востребованность у многодетных семей получения сертификата на покупку автомобиля, а у молодых – выплат на погашение ипотеки.

- Глава региона поручил обеспечить финансирование этих мер поддержки в объеме, необходимом для предоставления максимально возможному числу семей, - прокомментировали итоги заседания в пресс-службе правительства региона.

НА ЗАМЕТКУ

В Тверской области улучшаются условия для воспитания детей. Продолжается строительство детских садов. В 2020 и 2021 годах новые учреждения открыты в Твери, Лихославле, Торжке, поселках Ривицкий Максатихинского района и Эммаусс Калининского района. В текущем году планируется открыть шесть детских садов в Твери, Вышнем Волочке, Торопце, селе Бурашево Калининского района. Три учреждения уже готовы принять ребят. Всего за два года в регионе вводят свыше 1460 новых дошкольных мест, в том числе 260 ясельных.

ВАЖНО

Национальный проект также направлен на решение задач по укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни граждан, приобщение людей к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой. В том числе это проведение профосмотров и диспансеризации для представителей старшего поколения, создание новых спортивных объектов.

Так в Тверской области ведется установка площадок ГТО и открытых спорткомплексов. В 2021 году предусмотрено создание 24 плоскостных сооружения. Строятся гребные базы на Тверце и Волге, заработал тренировочный центр стрелковых видов спорта «Березино». Еще одним крупным объектом станет футбольный манеж в Твери. Всего по национальному проекту в Тверской области введут около 300 новых спортивных объектов.