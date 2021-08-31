Народная программа «Единой России» в Тверской области продолжает формироваться в режиме реального времени

Первая тройка списка Единой России - Игорь Руденя, Владимир Васильев, Юлия Саранова. Фото: Константин Бежецкий

В ДК «Химволокно» делегаты региональной партконференции «Единой России» утвердили программу, с которой тверская «ЕР» идет на сентябрьские выборы. Документ получил название Народной программы, поскольку в его формировании приняли участие 15 тысяч жителей Тверской области, оставлявшие свои пожелания и наказы, ставившие конкретные вопросы перед партией.

Именно гражданские инициативы, реальные запросы людей легли в основу, именно поэтому Народная программа тверской «Единой России» предлагает конкретные шаги по развитию региона, защите интересов земляков и заботе о социальном благополучии каждого человека. Концептуально программа позволяет говорить о стратегическом развитии региона до 2016 года, но детали призваны уточнять детали практически в ежедневном формате, оперативно реагируя на сигналы от жителей Тверской области.

Как отметил Президент России Владимир Путин на съезде партии в Москве, программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни.

«Этот принцип стал основным при подготовке предвыборных программ Тверского отделения партии «Единая Россия». Сегодня мы можем с полной ответственностью сказать, что программа создана самими жителями нашего региона и отражает самые актуальные вопросы и ожидания, которые исходят именно от наших граждан. Мы вместе сформировали ключевые задачи и направления решения вопросов благополучия жителей региона, динамичного и устойчивого развития нашей области», - подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Игорь Руденя на региональной конференции. Фото: Константин Бежецкий

Выступая перед делегатами, советник Президента РФ, Владимир Васильев сделал акцент на том, что «Единая Россия» обращает внимание не только на глобальные инфраструктурные проекты – строительство и ремонт дорог, сдача в строй новых школ, детских садов, больших спортивных объектов, а также масштабная газификация региона. Не менее важно фокусироваться на практике «малых дел», в которых могут принять участие сами жители конкретной улицы или двора. Совместное с партией решение проблемы зачастую меняет менталитет человека, значительно повышает ответственность за судьбу соседей и близких, воспитывает гражданственность.

«Имея статус партии власти, партии большинства мы обязаны работать с каждым человеком, с каждой семьей. И ключевая задача – выстроить систему решения проблем на каждом уровне, начиная с самых небольших поселков и муниципалитетов», - заявил Владимир Васильев .

Владимир Васильев. Фото: Константин Бежецкий

Три ключевых посыла избирательной кампании «Единой России» – это развитие, защита и забота. Все они тесно связаны между собой и максимально конкретны. Предвыборная программа имеет четкие параметры исполнения – от сроков сдачи в строй новых объектов до количества километров отремонтированных дорог. И в каждом проекте заложен четкий контроль «Единой России».

Приоритеты в социальном блоке программы «Единой России» очевидны: демография, здравоохранение, образование. Особое место занимает поддержка института семьи, сохранение и преумножение семейных ценностей в современном обществе. И снова по всем направлениям три основных вектора – развитие, защита, забота.

«Народная программа партии – это тот самый инструмент, который позволяет говорить о заботе в самом широком смысле. Не только о заботе государства о его гражданах, но и о заботе самих людей о месте, в котором они живут, об окружающих, забота о будущем самого человека и его детей в Тверской области», - отметила Юлия Саранова, руководитель регионального волонтерского центра «МыВместе».

Юлия Саранова. Фото: Константин Бежецкий

Делегаты партконференции отметили значительную роль регионального Штаба общественной поддержки «Единой России» в формировании программы партии. Именно в офисе Штаба на Советской, 19 в самом центре Твери проходили и продолжают проходить дискуссии и обсуждения предложений граждан и общественных организаций для включения в избирательную программу ЕР.

«В штабе общественной поддержки кипит работа с утра до вечера, проходят круглые столы и встречи, с которых не хочется уходить. Идут обсуждения с экспертами самого высокого уровня из разных сфер жизни. И люди идут на эти встречи и проявляют активность и неравнодушие к обсуждению нашего будущего», - отметила генеральный директор ОАО «Волжский пекарь», один из лидеров областного списка партии на осенних выборах Лилия Корниенко.

Фото: Константин Бежецкий

Программа была утверждена единогласно. Вместе с тем, как отметили участники конференции, работа над документом продолжается в режиме реального времени.

Инициативы избирателей всегда способны найти отражение в программе «Единой России». Этого требует само развитие жизни и развитие Тверской области.

ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ»! ЗА РАЗВИТИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ!

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Фото: Константин Бежецкий