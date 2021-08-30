Коронавирус в Твери, последние новости на 31 августа 2021: закрытие ковидных госпиталей, ЧП в Красном Холме и «чуть-чуть» передвинуть Речной

Руины Речного сразу после обрушения и развалины дома в Красном Холме. Фото: VK/kholm69 Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 31 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 472 случая заражения (+195 за сутки).

Выздоровели 53 714 пациентов (+317 за сутки).

На карантине - 5225 человек (-122 за сутки).

Умерли 1533 человек (0 за сутки).

Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 366 127 человек, за последние сутки – 372 человека.

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 557случаев (+60 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4599 (+12),

Ржев - 3321 (+21),

Вышневолоцкий городской округ - 2753 (+15),

Калининский район - 2648 (+10),

Кимры - 2169 (+2),

Торжок - 2031 (+3).

Графика: Яндекс

Минувший день был богат на значимые события. Так тверской губернатор Игорь Руденя доложил о положении дел в регионе Президенту РФ, в Красном Холме обрушилась стена жилого дома из-за хлопка газа (двое пострадали), ковидные госпиталя в регионе постепенно сворачивают.

Так с 31 августа инфекционные койки будут свернуты в детской областной больнице и в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре – в этом учреждении будут проходить реабилитацию жители тяжело переболевшие коронавирусом.

Как сообщает региональный оперштаб, значительную роль в стабилизации обстановки сыграла массовая вакцинация населения против коронавируса.

Что до встречи губернатора и Президента страны, то, помимо доклада о текущей ситуации в регионе, прозвучало в разговоре и несколько интересных моментов, которые весь вечер обсуждала тверская публика в соцсетях. Вот, к примеру, Речной могут «чуть-чуть» передвинуть. Игорь Руденя сообщил президенту, что на месте разрушившегося Речного вокзала в Твери планируется создать культурный кластер.

Там ранее находился Отроч монастырь, первое упоминание о котором датируется 1265 годом. На его месте и был построен Речной.

- Речной вокзал – это региональный памятник. Есть письмо-обращение, я попросил бы, если можно, распоряжение – сделать рабочую группу и Мединского туда включить, потому что он очень хорошо знает нашу историю. Мы много чего делали с ним по региону, в том числе и наш мемориал. Если такое распоряжение выйдет, то мы с Министерством культуры и речной вокзал передвинем и, соответственно, восстановим Отроч монастырь, - сказал Игорь Руденя.

На сколько передвинут? Губернатор ответил: "Чуть-чуть".

- Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа, - пояснил Игорь Руденя. Президент заметил, что это только одна из версий.

Вечером 30 августа в соцсетях появились фото и видео ЧП в Красном Холме. В доме №5 по Заводскому переулку взорвался бытовой газ. По предварительным данным пострадали два человека, частично разрушена внешняя стена здания.

На место направлена комиссия во главе с начальником ГУ МЧС России по Тверской области Арсеном Григоряном, сотрудники ведомства работают на объекте для обеспечения безопасности.

Из Твери за пострадавшими вылетел вертолет санавиации. Пациенты доставлены в ОКБ на лечение.

Графика: ПТО

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