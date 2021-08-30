Коронавирус в Твери, последние новости на 30 августа 2021: в Торжке встретили участников конного похода Александра Невского

25 конных дружинников прошли по Торжку, для участников была организована театрализованная встреча
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 30 августа 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 60 277 случаев заражения (+198 за сутки).
Выздоровели 53 397 пациентов (+457 за сутки).
На карантине - 5087 человек (-520 за сутки).
Умерли 1533 человек (+1 за сутки).
Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 365 755 человек, за последние сутки – 506 человек.
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20 497 случаев (+65 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4587 (+8),
Ржев - 3300 (+9),
Вышневолоцкий городской округ - 2738 (+9),
Калининский район - 2638 (+8),
Кимры - 2166 (+4),
Торжок - 2028 (+4).
Графика: Яндекс
В минувшие выходные в Новоторжском Кремле Тверской области встретили участников исторической реконструкции – конного похода Александра Невского. Впервые зрителям и гостям мероприятия показали полную реконструкцию конного военного похода знаменитого полководца.
25 конных дружинников прошли по Торжку, для участников была организована театрализованная встреча. В каждом городе, в который заходит дружина, проходят этнографические культурно-просветительские фестивали "800 лет славных побед" благоверного князя Александра Невского.
Конный поход стартовал 21 августа в Переславле-Залесском Ярославской области. Дружина уже побывала в Дмитрове, а из Торжка направилась в сторону города Изборска Псковской области. Там, 12 сентября, в День памяти Святого благоверного князя Александра Невского, состоится торжественное закрытие исторической реконструкции.
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Фото: ПТО
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