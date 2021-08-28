Бланки подсчитаны, лишнее уничтожено: Бюллетени для выборов губернатора Тверской области переданы территориальным избиркомам

Председатель облизбиркома Валентина Дронова продемонстрировала, как выглядят бюллетени. Фото: Виктория ТУШКОВА

Утром 28 августа бюллетени для голосования на выборах губернатора Тверской области были отправлены из тверской типографии, где их напечатали, в территориальные избирательные комиссии.

Передача бюллетеней – официальная, строго регламентированная процедура. Процессом лично руководила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. Свои подписи и печати в документах поставили также представители избиркома и руководство типографии.

Процессом руководила лично Валентина Дронова. Фото: Виктория ТУШКОВА

- Изготовлен 1 миллион 333 тысячи бюллетеней. Это соответствует количеству избирателей, зарегистрированных на территории Тверской области на 1 июля 2021 года, - сообщила Валентина Дронова. – Бюллетени сегодня отправляются в территориальные избирательные комиссии, а на избирательные участки их доставят непосредственно накануне первого дня голосования.

Лишнее уничтожить

Бланки для голосования фасуются в пачки прямо в типографии. Специальная машина отсчитывает строгое количество бюллетеней для каждой пачки. В основном – по тысяче бланков. И под каждый район формируются дополнительные нестандартные пачки, чтобы подбить общее количество бюллетеней под количество избирателей.

Бланки расфасованы по тысяче штук. Фото: Виктория ТУШКОВА

Бюллетени отправились в территориальные избирательные комиссии охраняемыми машинами «Спецсвязи».

Всё, что осталось после изготовления и упаковки бюллетеней, тут же уничтожается. Работники типографии при членах избиркома и журналистах разрезали печатные формы, с которых печатался тираж бюллетеней.

Печатные формы уничтожаются при передаче бюллетеней. Фото: Виктория ТУШКОВА

Несколько толстых пачек лишних и бракованных бланков легко, словно масло, разрезала на части специальная бумагорезальная машина.

Подделать не удастся

Бюллетени имеют защиту от подделки – специальную тангирную сетку сиреневого цвета, это такая специальная метка, нанесённая типографским способом. В сетке присутствует микрошрифт. Что написано этим шрифтом – известно лишь посвящённым, так что подделать метку, даже имея технические возможности, не получится.

Кроме того, на каждом бюллетене будут проставлены две подписи членов избирательной комиссии и печать избирательной комиссии.

Председатель облизбиркома Валентина Дронова продемонстрировала, как выглядят бюллетени. Фото: Виктория ТУШКОВА

Если случайно испортить бюллетень

Количество бюллетеней строго соответствует числу избирателей на каждом участке. Что же будет, если случайно испортить бланк? Переживать не надо, вам выдадут другой. На выборы (увы и ах) приходят не все. Так что бюллетеней хватит.

- В такой ситуации вы должны обратиться к членам избирательной комиссии, - советует Валентина Дронова. - Испорченный бланк у вас изымут и погасят – отрежут угол. Такие бюллетени отдельно упаковываются и в подсчёте голосов не учитываются. А избирателю выдадут новый бланк.

Бюллетени транспортируются до места сотрудниками «Спецсвязи». Фото: Виктория ТУШКОВА

Напомним, единый день голосования назначен на 19 сентября. Но по решению ЦИК РФ проголосовать можно будет на протяжении трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. В Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ, губернатора, депутатов областного Законодательного Собрания, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов.

Смотреть видеосюжет Уничтожение лишних бюллетеней для голосования на выборах - 2021 в Твери.