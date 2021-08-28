Бланки подсчитаны, лишнее уничтожено: Бюллетени для выборов губернатора Тверской области переданы территориальным избиркомам

Председатель облизбиркома Валентина Дронова продемонстрировала, как выглядят бюллетени.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Утром 28 августа бюллетени для голосования на выборах губернатора Тверской области были отправлены из тверской типографии, где их напечатали, в территориальные избирательные комиссии.
Передача бюллетеней – официальная, строго регламентированная процедура. Процессом лично руководила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. Свои подписи и печати в документах поставили также представители избиркома и руководство типографии.
Процессом руководила лично Валентина Дронова.
Фото: Виктория ТУШКОВА
- Изготовлен 1 миллион 333 тысячи бюллетеней. Это соответствует количеству избирателей, зарегистрированных на территории Тверской области на 1 июля 2021 года, - сообщила Валентина Дронова. – Бюллетени сегодня отправляются в территориальные избирательные комиссии, а на избирательные участки их доставят непосредственно накануне первого дня голосования.
Бланки для голосования фасуются в пачки прямо в типографии. Специальная машина отсчитывает строгое количество бюллетеней для каждой пачки. В основном – по тысяче бланков. И под каждый район формируются дополнительные нестандартные пачки, чтобы подбить общее количество бюллетеней под количество избирателей.
Бланки расфасованы по тысяче штук.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Бюллетени отправились в территориальные избирательные комиссии охраняемыми машинами «Спецсвязи».
Всё, что осталось после изготовления и упаковки бюллетеней, тут же уничтожается. Работники типографии при членах избиркома и журналистах разрезали печатные формы, с которых печатался тираж бюллетеней.
Печатные формы уничтожаются при передаче бюллетеней.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Несколько толстых пачек лишних и бракованных бланков легко, словно масло, разрезала на части специальная бумагорезальная машина.
Бюллетени имеют защиту от подделки – специальную тангирную сетку сиреневого цвета, это такая специальная метка, нанесённая типографским способом. В сетке присутствует микрошрифт. Что написано этим шрифтом – известно лишь посвящённым, так что подделать метку, даже имея технические возможности, не получится.
Кроме того, на каждом бюллетене будут проставлены две подписи членов избирательной комиссии и печать избирательной комиссии.
Председатель облизбиркома Валентина Дронова продемонстрировала, как выглядят бюллетени.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Количество бюллетеней строго соответствует числу избирателей на каждом участке. Что же будет, если случайно испортить бланк? Переживать не надо, вам выдадут другой. На выборы (увы и ах) приходят не все. Так что бюллетеней хватит.
- В такой ситуации вы должны обратиться к членам избирательной комиссии, - советует Валентина Дронова. - Испорченный бланк у вас изымут и погасят – отрежут угол. Такие бюллетени отдельно упаковываются и в подсчёте голосов не учитываются. А избирателю выдадут новый бланк.
Бюллетени транспортируются до места сотрудниками «Спецсвязи».
Фото: Виктория ТУШКОВА
Напомним, единый день голосования назначен на 19 сентября. Но по решению ЦИК РФ проголосовать можно будет на протяжении трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. В Тверской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы РФ, губернатора, депутатов областного Законодательного Собрания, а также депутатов представительных органов в ряде муниципалитетов.