Сергей Верхоглядов назначен министром транспорта Тверской области

Сергей Верхоглядов стал новым министром транспорта региона.

27 августа министром транспорта Тверской области назначен Сергей Верхоглядов, ранее занимавший должность заместителя министра. Распоряжение о его назначении подписал губернатор Игорь Руденя.

Сергей Верхоглядов сменил на посту Дмитрия Насибуллина, который руководил региональным Минтрансом с 31 декабря 2019 года.

Сергей Верхоглядов окончил Московский институт права по специальности «Юриспруденция». Работал в органах внутренних дел, а также на предприятиях различного профиля.

С 2012 по 2017 годы занимал посты в Минтрансе Московской области - возглавлял управления административно-транспортного контроля, пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта.

Затем руководил проектным офисом по организации автобусных перевозок «Центральной пригородной пассажирской компании».

В 2019 году Сергей Верхоглядов стал заместителем министра транспорта Тверской области. Активно работал над освещением транспортной реформы, стартовавшей в 2021 году.