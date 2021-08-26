Без инноваций: В Тверской области бизнес интересуется торговлей и ремонтом, но не наукой и технологиями

Более одной трети тверских индивидуальных предпринимателей занимаются торговлей. Фото: Александр РОГОЗА

В Тверской области зарегистрировано почти 57 тысяч хозяйствующих субъектов. Причём индивидуальных предпринимателей и юридических лиц среди них почти поровну. А точнее, юрлиц даже чуть больше - 51% (доля ипэшников, соответственно, - 49%). Таковы данные Тверьстата по состоянию на 1 июля 2021 года.

Торгуем, строим, ремонтируем

Как показали подсчёты, самыми привлекательными сферами для ведения бизнеса в Тверской области являются торговля и авторемонт. Этим зарабатывают 38% индивидуальных предпринимателей и 21% юридических лиц.

Ипэшники занимаются ещё транспортировкой и хранением (сегодня это обычно называют логистикой) - 16%, а также строительством - 7%. На втором и третьем местах по популярности у тверских юрлиц операции с недвижимостью - 11% и тоже строительство - 10%. Остальные сферы значительно отстают.

О чём говорит статистика

Хозяйствующие субъекты - основные действующие лица рынка. И цифры статистики, связанные с их деятельностью, разносторонне характеризуют не только состояние экономики, но даже степень «продвинутости», цивилизованности общества.

Громких выводов мы делать не будем - предоставим это экспертам. Однако одно очевидно: движущей силой нашей экономики по-прежнему остаётся торговля.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Нашу экономику нельзя назвать инновационной

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета, кандидат экономических наук Давид МАМАГУЛАШВИЛИ:

- Статистика говорит, что структура нашей экономики не является прорывной, не является стратегической. И чтобы мы смогли создать такую экономику, нам ещё очень много предстоит сделать. Печально, что индивидуальных предпринимателей и юридических лиц у нас примерно поровну. Хотя по планам сегодня доля индивидуальных предпринимателей должна составлять 60-70%. Этот показатель не достигнут.

Нашу экономику нельзя назвать инновационной. То, что основной бизнес - торговля и ремонт автотранспорта, означает, что без внимания остаётся машиностроение, сельское хозяйство, создание средств производства. То есть всё то, что мы называем большой, серьёзной, долгосрочной экономикой. Всё это вне нашего региона. Как и развитие IT-технологий.

Перечисленные в статистике отрасли успешно существуют, потому что мы знаем, как с ними работать, как их вести. Но у нас нет инвестора, чтобы развить, например, передовые IT-технологии. Наш внутренний инвестор собственным регионом плохо интересуется. А государство свои возможности почти исчерпало. Поэтому в течение года-двух я не вижу серьёзного прорыва в этом направлении.

Талантливая молодёжь, которая интересуется передовыми направлениями, у нас была всегда. Но у нас нет фабрик и заводов, где эти таланты можно применить. В лучшем случае эта молодёжь находит себя в других регионах, в худшем - за рубежом. Сегодня мы часто говорим о том, что не востребованы такие специалисты, как физики, химики, математики и так далее. Это не из-за того, что они нам не нужны. Они нам очень нужны! Но нет предприятий, которые бы пригласили этих ребят.

Могу сказать одно: чтобы стало привлекательным какое-то направление, надо над этим целенаправленно работать. У нас же если что-то инновационное и создаётся, то этого так мало, что не покрывает и десятую часть необходимого.