Базара нет: Предприниматели Твери не захотели участвовать в школьных ярмарках

Традиционные ярмарки постепенно становятся пережитком прошлого. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В преддверии 1 сентября в Твери традиционно разворачиваются школьные ярмарки. В уличных палатках многочисленные продавцы наперебой предлагают школьную форму, канцтовары, рюкзаки и ранцы, детское бельё и множество ярких товаров, привлекающих ребячий взгляд, но не имеющих прямого отношения к школе. Торговля открывается примерно в середине августа.

Исключением был лишь прошлый год – школьным базарам помешала пандемия. В нынешнем, 2021 году ярмарок также не будет. И дело не только в коронавирусе.

- Заявок на места на школьных базарах от предпринимателей, торгующих на ярмарочных территориях, не поступало, - сообщили «КП»-Тверь» в городской администрации.

Конечно, появись заявки в ближайшие дни, базары можно было бы открыть. Но сентябрь уже на носу, и всё необходимое у большинства давно куплено.

Родители школьников по таким базарчикам, кстати, особо и не скучают.

- В ярмарках ничего особенного не было. Канцтовары мы покупаем в больших торговых сетях – перед первым сентября там делают скидки и проводят акции. Выходит дешевле и можно выбрать более качественный товар, - поделилась с «КП»-Тверь» многодетная мама Оксана Почтарь. – Товар на ярмарках обычно не особо качественный. Ту же форму лучше купить в специализированном магазине от проверенного производителя. Там лучше выбор фасонов и цветов – для большинства школ это важно. Кроме того, уже известно качество определённой формы, понятно, сколько продержатся у сына брюки.

Знакомые нашей собеседницы, по её словам, тоже закупаются в магазинах и на интернет-площадках, где выбор огромен. Конечно, в специализированных магазинах бывают кусачие цены, но если товар не очень специфический, выручают крупные торговые сети с постоянными скидками.

Ярмарки же постепенно остаются где-то в прошлом, вместе с традицией сватовства или аналоговым телевидением. Похоже, и продавцы почувствовали эту тенденцию и решили устремить силы на какие-то более современные варианты ведения бизнеса.