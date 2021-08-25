Калининская АЭС: в Удомле обсудили успешные практики волонтерства и социального партнерства

Участники круглого стола Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В числе участников - руководители общественных организаций и волонтерских движений, представители Калининской АЭС и администрации Удомельского городского округа. Приглашенным гостем мероприятия стала руководитель Тверского добровольческого центра «МЫВМЕСТЕ» Юлия Саранова.

В ходе встречи эксперты обсудили успешный опыт реализации социально значимых проектов, которые способствуют развитию общества и благотворительности.

В качестве примера заместитель директора Калининской АЭС Олег Лебедев привел создание проектного офиса #ВМЕСТЕ. Это механизм, который помогает решать проблемы города гораздо быстрее и эффективнее. Созданный по инициативе Калининской атомной станции, проектный офис объединил ресурсы бизнеса, власти и некоммерческих организаций, позволил привлечь дополнительные внебюджетные средства в социальную сферу Удомельского городского округа. В своем выступлении Олег Лебедев подчеркнул, что работа проектного офиса не подменяет хозяйственную деятельность администрации муниципалитета, а направлена на реализацию проектов, способствующих социальному и инфраструктурному развитию городского округа.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Также своим опытом решения социальных вопросов поделились остальные участники встречи. В частности, особое внимание они уделили оказанию шефской помощи социальным и образовательным учреждениям городского округа, деятельности волонтеров в период пандемии, вовлечению подростков в добровольческую деятельность.

«Мы попытались упорядочить всё поле существующих практик и выявить лучшие, — рассказала Юлия Саранова, руководитель Тверского добровольческого центра МЫВМЕСТЕ. — Мне понравился кейс с проектным офисом по развитию города Удомля. По-моему, это очень интересная системная практика, когда бизнес не просто направляет финансовые средства, а ещё и делится компетенциями, совместно с другими участниками помогает развивать территорию. Видно, что Калининская АЭС - это лидер социальных изменений, который реально меняет жизнь территории в лучшую сторону».