В думе Твери заработала «молодёжка»

На заседании. Фото: ТГД

Молодежной палаты при Тверской городской Думе не было с 2017 года. Срок полномочий старой закончился, а новый не избрали. В 2020-м о «молодёжке» заговорили вновь. В стенах думы начались консультации, стали приглашать на встречи с народными избранниками социально активную молодежь.

И вот, свершилось: палата нового созыва вновь заработала в стенах думы. Первые предложения в план работы на второй полугодие 2021 года уже поступили.

Большинством голосов председателем Молодежной палаты был избран 21-летний студент 4-го курса института педагогического образования и социальных технологий ТвГУ Даниил Тропкин. Он уже имеет опыт работы в Совете депутатов поселка городского типа Суховерково Калининского района.

Возглавляет проект «Волонтерская роба боевого братства». Другой его проект школа волонтера «Молодежный форпост» выиграл грант конкурса от Росмолодежи.

– Молодежная палата, по сравнению с волонтерской деятельностью, открывает гораздо больше возможностей для реализации социальных проектов. Для того, чтобы претворить свои замыслы в конкретные дела на благо города мы и пришли в сюда, - поделился Даниил с журналистами.

Второе по счету заседание (первое состоялось в апреле, на нем избрали председателя -Ред.) новому составу палаты помог провести депутат тверской гордумы Илья Холодов. Он входил в комиссию по отбору юных парламентариев и в курсе кухни «молодежки».

- Ребята сами определяться, в каком направлении работать. Наша задача, как наставников, соединить их с комитетами думы. Я думаю, такая форма позволит нам готовить хорошие кадры, в том числе и на выборах в Тверскую городскую думу в 2022 году. Более того, в рамках первого заседания, возник хороший проект - у нас сейчас работает общество «Знание», здесь в Твери, очень интересный форум - интересные спикеры приехали. Ребята приняли в нем участие. Многие лекторы отметили, что у наших молодых парламентариев «горят глаза», они хотят менять город к лучшему, учиться - мне кажется, сейчас это одна из самых важных компетенций. Желаю ребятам удачи, быть более активными и, думаю, уже осенью-зимой они нам расскажут о своих проектах на благо горожан, - поделился Илья Холодов в разговоре с «КП»-Тверь.

Члены палаты будут работать в рамках четырёх секций, в ближайшее время планируют рассмотреть целый спектр вопросов: работа по решению проблемы бездомных животных, увековечение памяти поэта Петра Плетнева, пути реализации жилищных прав многодетных семей, разработка комплекса мероприятий по стимулированию предпринимательской активности в молодежной среде, сотрудничество с ветеранскими организациями, организация квеста по избирательному праву.

О своей деятельности парламентарии обещаю информировать молодежь города в соцсетях.