Первоклашкам из малообеспеченных семей Тверской области подарят ранцы, карандаши и тетради

Подготовлено более 3200 подарков. Фото: Регина ПОГУДИНА

В Тверской области первоклашкам, которые воспитываются в малообеспеченных семьях, вручат подарки к 1 сентября - ранцы и разные канцелярские принадлежности.

По информации Минсемьи Тверской области, таких ребят в регионе более 3200. Для них подготовлены школьные наборы: ранец, карандаши, краски, тетради, альбом для рисования и другие канцелярские товары, всего 18 наименований.

Списки получателей подарков формируют муниципальные отделения по работе с семьёй и детьми государственного бюджетного учреждения «Мой семейный центр». Выдачей подарков также будет заниматься «Мой семейный центр».

Узнать, есть ли ваш ребёнок в списках, можно в отделении центра по месту жительства. Все адреса и телефоны этих учреждений опубликованы на сайте Министерства семейной и демографической политики.