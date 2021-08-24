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Общество24 августа 2021 18:35

Первоклашкам из малообеспеченных семей Тверской области подарят ранцы, карандаши и тетради

Расскажем, как узнать, кто получит бесплатные школьные наборы
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Подготовлено более 3200 подарков.

Подготовлено более 3200 подарков.

Фото: Регина ПОГУДИНА

В Тверской области первоклашкам, которые воспитываются в малообеспеченных семьях, вручат подарки к 1 сентября - ранцы и разные канцелярские принадлежности.

По информации Минсемьи Тверской области, таких ребят в регионе более 3200. Для них подготовлены школьные наборы: ранец, карандаши, краски, тетради, альбом для рисования и другие канцелярские товары, всего 18 наименований.

Списки получателей подарков формируют муниципальные отделения по работе с семьёй и детьми государственного бюджетного учреждения «Мой семейный центр». Выдачей подарков также будет заниматься «Мой семейный центр».

Узнать, есть ли ваш ребёнок в списках, можно в отделении центра по месту жительства. Все адреса и телефоны этих учреждений опубликованы на сайте Министерства семейной и демографической политики.

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