Эффективность власти: В каких районах Тверской области население поставило своим управленцам «отлично», а какие схлопотали «неуд»

«Диванные эксперты» у нас разбираются во всём – от мировой политики до вакцинации. Но в этот раз толковой оценки не вышло… Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Народ поставил оценку власти: на сайте администрации Твери опубликованы итоги опроса жителей нашего региона об эффективности местной власти за 2020 год.

Люди оценивали деятельность администраций районов Тверской области, городских и муниципальных округов. Опросы проводились «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий», то бишь через интернет. В частности, подобные вопросники были опубликованы на сайтах администраций.

Садись, пять

Среди районов Тверской области есть такие, чьи администрации едва не стали «стобалльниками». 92% жителей Жарковского и Рамешковского районов оказались удовлетворёнными работой органов местного самоуправления. На третьем месте - администрация Ржевского района, получившая 84% одобрительных отзывов.

Менее всего работой местных управленцев довольны в Калининском (19%), Нелидовском (21%) и Селижаровском районах (22%).

Тройка лидеров среди районных глав выглядит практически так же. Наилучшие оценки - у глав Рамешковского (92%), Жарковского (90%) и Ржевского (79%) районов.

Худшие оценки - у глав Калининского (19%), Селижаровского (20%) и Торопецкого (27%) районов.

Добавим ремарку: слишком серьёзно относиться к данному опросу мы не рекомендовали бы. Репрезентативным, то есть соответствующим настрою всего населения того или иного района, данный опрос вряд ли можно назвать. Слишком уж малое количество человек приняли в нём участие, да и совершенно неизвестно, кто они.

Так, в Жарковском районе в опросе поучаствовали всего 52 человека, в то время как население района в 83 раза больше (4 350 человек). Похожая картинка складывается и в остальных районах и городских округах. Вот очевидный аутсайдер - Калининский район. В голосовании приняли участие всего 43 жителя, а его население - более 50 тысяч человек.

Так что принимать данный опрос как однозначно объективный не стоит. А вот как повод для размышлений - почему бы и нет?

Городские округа

Обособленно в опросе стояли Тверь, а также Ржев и Кимры - как городские округа, отдельно от своих районов.

В Твери работу городской администрации позитивно оценили 45% респондентов. Глава города Алексей Огоньков заработал 32% одобрительных отзывов. В опросе приняли участие 12 670 человек (население - 424 969 чел.)

Администрация Ржева - 40% одобрения. Глава Ржева Роман Крылов (его избрали на пост в апреле 2020-го) - 47%. В опросе приняли участие 90 человек (население - 57 515 чел.)

Администрацию Кимр позитивно оценили 40% опрошенных. Глава Кимр Ирина Балковая (заступила на пост в январе 2020-го) получила 42% удовлетворительных отзывов. В опросе приняли участие 52 человека (население - 43 216 чел.)

ЛЫКО В СТРОКУ

Олег ЗИНЧЕНКО

И если результаты опросов сомнительные, то выводы относительно интересов интернет-пользователей Тверской области можно сделать. Стоит почитать соцсети, там чуть ли не каждый - эффективный политик. И в экономике, и в здравоохранении, и в архитектуре, и шут его знает ещё в чём разбираются пользователи. А вот как дело дошло до реальности, причём не самой сложной, всего-то надо было проголосовать, тут-то и не оказалось всё знающих активистов...