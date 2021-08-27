Коронавирус в Твери, последние новости на 27 августа 2021: про выплаты педагогами, новый дворец бракосочетания и томограф для Торжка

Губернатор в эфирной студии. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 27 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 674 случая заражения (+209 за сутки).

Выздоровели 52040 пациентов (+484 за сутки).

На карантине - 6116 человек (-284 за сутки).

Умерли 1518 человек (+9 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20316 случаев (+115 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

КонаковскиЯ й район - 4559 (+14),

Ржев - 3260 (+18),

Вышневолоцкий городской округ - 2698 (+5),

Калининский район - 2606 (+9),

Кимры - 2155 (+8),

Торжок - 2014 (+2).

Графика: Яндекс

Новостную повестку минувшего вечера сделал очередной эфир с губернатором. В ходе выступления Игорь Руденя заявил о создании нового здания подстанции скорой помощи в Торжке и строительстве в 2022 году новой детской поликлиники, приобретении для ЦРБ компьютерного томографа. (Торжок с рабочим визитом он как раз посетил вчера)

Пояснил по выплате педагогам. По 10 тысяч рублей получат педагоги школ, детских садов, колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, по 5 тысяч рублей - другие сотрудники этих образовательных организаций. При этом расходы по уплате налогов с единовременной выплаты платить возьмет на себя регион.

Игорь Руденя поблагодарил специалистов образовательной сферы за самоотверженный труд в непростых условиях 2020 и 2021 годов и отметил ответственный поход педагогов к вакцинации от коронавирусной инфекции. В продолжение темы он рассказал о мерах защиты здоровья школьников. Новый учебный год будет проходить в очном формате. 1 сентября, в День знаний, пройдут торжественные линейки. При этом их график составят так, чтобы развести потоки учащихся, не допустив большого скопления людей.

До начала учебного года во всех образовательных организациях региона проведут дезинфекцию помещений, которая в дальнейшем будет проводиться регулярно. Также сохранится обязательная бесконтактная термометрия и другие меры профилактики.

В завершение прямого эфира Игорь Руденя сообщил о планах по открытию областного Дворца бракосочетания в первой декаде сентября. В настоящее время на объекте завершаются работы.

Графика: ПТО

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