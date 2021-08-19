Первую площадку для выгула собак в Твери оборудуют в Заволжье

Гулять с собакой лучше в специально отведенных местах. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Твери начинается работа по организации площадок для выгула домашних животных. Одна из первых таких территорий должна появиться на улице Дачная.

Пустырь за многоэтажками уже давно стал привычным местом выгула собак. Вечером здесь одномоментно гуляют порядка 20-ти животных, рассказывает местный житель, владелец лабрадора Сергей Шестов:

- Мы понимаем, что гулять собаки должны не во дворах, где дети, не в зеленых зонах, где люди занимаются спортом, а в специально отведенных местах, поэтому владельцы собак из соседних домов приходят сюда, хотя выгул здесь небезопасен – часто собаки режут лапы о разбитые бутылки, травятся разбросанными отходами и т.д. Но больше идти некуда. Поэтому мы бы очень хотели при поддержке органов власти организовать на этом месте благоустроенную по всем правилам площадку. Мы готовы принять самое непосредственное участие, уже есть коллективное обращение, под которым, кстати, подписываются и те, кто не имеет домашних животных. Теперь такая возможность у жителей появилась. В городе определены потенциальные территории, которые могут стать площадками для выгула собак.

- В настоящее время существует довольно высокий запрос со стороны горожан на создание такой инфраструктуры. Люди приходят и в администрацию, и в Думу, - говорит зоозащитник, депутат, возглавляющий в Думе рабочую группу по решению проблемы бездомных животных, Дмитрий Нечаев. - Инициативные группы граждан могут обращаться в администрации районов города и совместно приводить в нормативное состояние площадки. Но необходимо понимать, что, если работы по планировке территории может взять на себя власть, то дальнейшее благоустройство и содержание ляжет на плечи жителей. Сейчас есть механизмы, которые могут помочь изыскать средства. Например, Программа поддержки местных инициатив. Можно обратиться к депутатам. У нас уже несколько лет работает Программа реализации предложений жителей. Я надеюсь, вместе мы сможем направить решение этой проблемы в цивилизованное русло. Без гуманного отношения к животным общество не может быть гармоничным.