Новая транспортная модель на новых дорогах Тверской области

Новые автобусы на дорогах областного центра. Фото: Константин Бежецкий

Еще пять лет назад ситуация с городским транспортом в Твери характеризовалась емким словом хаос. Балом правили маршрутки, сдавший позиции муниципальный транспорт находился в состоянии клинической смерти. Жители областной столицы справедливо негодовали.

Совместно с региональной властью партией «Единая Россия» была начата разработка комплексных мер по выходу из кризиса, который оказался даже глубже, чем предполагалось. К решению задачи были подключены федеральные структуры.

Системная работа вылилась в новую транспортную модель, а опыт Тверской области стал кейсом для других регионов. Современные автобусы «Транспорта Верхневолжья» вместе с сопутствующей системой прозрачной оплаты проезда, мобильным приложением и другими элементами корпоративной архитектуры не только кардинально изменили ситуацию в сфере пассажирских перевозок, но и должны обеспечить дальнейшее развитие этого важного элемента жизнедеятельности агломерации города Твери.

«Сегодня можно сказать, что проект состоялся, он успешен, получил признание на всероссийском уровне и мы стали регионом, у которого другие перенимают опыт для развития своих транспортных моделей. Нам было важно сформировать коллектив из жителей Тверской области. Это один из показателей развития региональной экономики – возможность работать в хорошем коллективе в достойных условиях», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Губернатор Игорь Руденя и руководитель регионального добровольческого центр «МыВместе» Юлия Саранова во время инспекционной поездки по ремонтируемым участкам дорог в Твери. Фото: Константин Бежецкий

В новой транспортной модели пассажиров обслуживают комфортабельные автобусы преимущественно большого и среднего класса, экологического стандарта «Евро-5», брендированные в едином стиле. Автобусы оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан, системой климат-контроля, приборами навигации, видеонаблюдением, электронными информационными табло, системой безналичной оплаты проезда.

Пассажиров в регионе перевозят новые комфортабельные автобусы. Фото: Константин Бежецкий

По официальным данным, ежедневно по 85 маршрутам регулярных перевозок в Твери и Калининском районе на линию выходит 471 единица современных автобусов преимущественно большого (ЛИАЗ-5292) и среднего класса (ЛИАЗ-4292, МАЗ-206).

В 2021 году новая транспортная модель заработала в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

«Важно, что перед выходом на линию водители проходят инструктаж и медосмотр, техника – проверку на исправность. Обеспечена безопасность для граждан, создана доступная среда. Не менее важно, что через приложение "Волга" можно посмотреть, когда автобус придёт на остановку, есть возможность безналичной оплаты. Это целый комплекс мероприятий для удобства людей», – сказал Владимир Васильев в первый день работы синих автобусов «Транспорта Верхневолжья» в Ржевском районе.

Советник Президента России Владимир Васильев высоко оценил новую транспортную модель, внедрённую в Верхневолжье. Фото: Константин Бежецкий

В ближайшие годы эту современную, удобную и доступную модель планируется внедрить на всей территории Тверской области. По прогнозам специалистов, к 2026 году число новых автобусов на маршрутах «Транспорта Верхневолжья» должно достигнуть 1430.

Комплексная модернизация общественного транспорта подразумевает и возвращение на улицы областного центра трамвайного движения. В программе партии «Единая Россия» называются конкретные детали: при поддержке федерального центра запланировано возобновление с 2024 года эксплуатации трамвайной системы на территории города Твери, предусматривающее полную реконструкцию 23,2 км трамвайных линий, 4 тяговых подстанций, капитальный ремонт трамвайного депо, а также обновление подвижного состава.

Впрочем, при очевидном стратегическом успехе транспортной реформы в Тверской области остаются и нерешенные вопросы. Директор волонтерского центра «МыВместе» Юлия Саранова подняла и острую тему состояния остановок общественного транспорта. Например, жители микрорайона «Южный» давно обращали внимание на ненадлежащее состояние остановки «Поселок имени Чкалова», пассажирам приходилось ждать транспорт под открытым небом и стоя.

«Этот остановочный комплекс – далеко не единственный объект нашего внимания в областной столице. Всем очевидно, что комфорт пешеходов и пассажиров начинается не только с хорошего общественного транспорта, но и с остановок, на которых им приходится его ждать», – подчеркнула Юлия Саранова, пообщавшись с жителями на этой конкретной остановке.

Олег Лебедев и Юлия Саранова на встрече с жителями Твери. Фото: Константин Бежецкий

Для партии «Единая Россия» не существует деления на большие и малые вопросы, на масштаб задач, которые ставят жители Тверской области. Более того – внимательное изучение и комплексный подход к обращениям граждан формирует в том числе и стратегические направления работы партии.

Развитие транспортной модели должно быть направлено на улучшение состояния дорог, по которым синие автобусы перевозят людей. До 2026 года в Тверской области планируется отремонтировать 4322 км дорог во всех муниципальных образованиях, среди которых больше 1000 объектов – магистральных улиц, дорог к социальным и образовательным учреждениям, больницам и поликлиникам, туристическим достопримечательностям.

Ремонт дорог в разгаре. Фото: Константин Бежецкий

Оплата публикации произведена из средств избирательного фонда Тверского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»