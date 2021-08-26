Почему большинству больных с пневмониями в Тверской области ставят «неподтвержденный ковид»: пояснил главный санитарный врач региона

Главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов дал пояснения по ежедневной заболеваемости ковидом в регионе. Фото: Виктория ТУШКОВА

Почему большинство пневмоний в регионе - это «неподтвержденный ковид», почему идёт рост смертности и кто ведёт подсчёт заболевших? Пояснения дал главный санитарный врач Тверской области Арнольд Выскубов. Интервью с ним опубликовано на портале «Информация о коронавирусе. Тверская область».

-Как составляется ежедневная официальная статистика по заболеваемости по коронавирусу в Тверской области?

-Статистика заболеваемости основывается на получении экстренных извещений. Которые мы получаем в Центр гигиены и эпидемиологии ежесуточно. Статистика собирается, передаётся в федеральную службу и оперативный штаб. Коммерческие лаборатории, проводящие диагностику, входят в статистику. В регионе на сегодняшний день таких лабораторий 16, шесть из которых - государственные. Результаты передаются ими в Роспотребнадзор как положительные, так и отрицательные. Информация поступает и на сайт Госуслуг.

-Почему только 20% больных с пневмониями имеют положительный ПЦР и остальные 80% больных имеют диагноз u07.2? (Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован - Ред.)

-Такая статистика 80/20 была на начальном этапе распространения коронавирусной инфекции и осенью прошлого года. Сейчас статистика - 50/50. Это связано с тем, что системы диагности стали работать более корректно, научились брать мазки на ПЦР. Важно, диагностика стала более ранней. Потом вирус спускается в нижние дыхательные пути и диагностика уже сопряжена с риском здоровья пациента. Не соглашусь, что неподтвержденный ковид не идёт в госстатистику. Есть нормативные акты, согласно которых, ведётся статистика и по подтвержденному и не по подтвержденному ковиду.

Мало того, учитываются вообще все внебольничные пневмонии. Статистика такая: в последние четыре недели идёт снижение вообще всех пневмоний в регионе. Статистика по ковид-подтверждённым пневмониям примерно 50/50. Сейчас ОРВИ в регионе заболевают примерно 4500 граждан. Это не ковидные ОРВИ. Уровень по ним не превышен.

-Почему в регионе высокая ежедневная смертность от ковида?

—Смертность от ковида высокая, но это не только в Тверской области, а в целом в РФ. Причём ежедневная смертность увеличилась с распространением «дельта»-штамма. Но здесь нужно понимать, есть понятие «смертность» и «летальность». В РФ мы по смертности - мы на 31 месте сегодня, по летальности - на 39. И, если говорить в целом по России, 2,6 -летальность, в Тверской области - 2,5. Конечно, это много. Необходимо принимать меры для того, чтобы снижать смертность и летальность. Почему у нас многовато? Это связано с тем, что в регионе преобладает пожилое население (старше 60 лет). От 60 лет и старше - почти 60 процентов всех заболевших. Естественно, эти люди имеют очень много сопутствующих заболеваний, которые, к сожалению, приводят к летальным исходам.

Глава регионального Роспотребнадзора в ответах на вопросы также заявил, что локдауна вводить в Тверской области не планируют. Все больные с подтверждённым ковидом должны находиться на изоляции. В регионе есть в наличии все вакцины, разрешённые к использованию в РФ, но приоритет за «Спутником». Вакцинация подростков от коронавируса в Тверской области должна стартовать в конце 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.