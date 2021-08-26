Коронавирус в Твери, последние новости на 26 августа 2021: углублённая диспансеризация и к кому сотрудники МФЦ приедут на дом

Число заболевших ковидом в Тверской области по-прежнему велико.
Фото: ПТО
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 26 августа 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 465 случаев заражения (+210 за сутки).
Выздоровели 51 556 пациентов (+468 за сутки).
На карантине - 6400 человек (+265 за сутки).
Умерли 1509 человек (+7 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20211 случаев (+63 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4545 (+13),
Ржев - 3242 (+9),
Вышневолоцкий городской округ - 2693 (+1),
Калининский район - 2597 (+13),
Кимры - 2148 (+18),
Торжок - 2012 (+7).
Графика: Яндекс
Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 358 806 человек, за последние сутки – 1 409 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 964 230, в том числе за последние сутки их проведено 2018.
Предложения об ускорении темпов углублённой диспансеризации жителей региона, перенёсших ковид, пссмотрели накануне на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: проведение диспансеризации должно быть организовано таким образом, чтобы все граждане, перенёсшие инфекцию в тяжёлой форме, могли пройти первый этап медицинского обследования в кратчайшие сроки.
Для этого должны быть созданы условия в учреждениях здравоохранения, отработаны механизмы записи. Объем обследований будет определяться в соответствии с возрастом пациента, тяжестью перенесенной коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.
В Тверской области диспансеризация жителей будет проводиться по месту прикрепления к медицинской организации. Пациенты старше 65 лет могут быть доставлены в учреждение здравоохранения в рамках социальной поддержки.
На заседании регионального правительства принято решение об организации оказания услуг МФЦ на дому.
В экспериментальном режиме выездное обслуживание начнет действовать с 1 октября в Твери и Калининском районе, до конца года – в Андреапольском муниципальном округе.
Бесплатно вызвать сотрудников МФЦ на дом смогут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, инвалиды I или II группы, жители, достигшие 80-летнего возраста и не имеющие возможности самостоятельно обратиться в МФЦ.
Для граждан, не имеющих льгот, предоставление услуги на дому будет платным. Также на заседании утвержден стандарт обслуживания заявителей в МФЦ региона, который предполагает сокращение времени обслуживания и увеличение количества предоставленных услуг, упрощение процедуры обучения сотрудников.
Графика:ПТО
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