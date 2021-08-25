Успеть к 15 сентября: в правительстве Тверской области обсудили, как регион к зиме готовится

Губернатор дал поручения, касающиеся отопительного сезона. Фото: ПТО

Основным вопросом повестки дня областного правительства 25 августа стало: как пережить приближающиеся холода. Ну, а если точнее, министры во главе с губернатором обсудили подготовку объектов ЖКХ и соцсферы к отопительному периоду 2021-2022 годов.

Ну и, конечно, как своевременно, без разрывав и аварий, подать тепло в жилые дома.

- Необходимо существенно усилить работу по созданию запасов топлива, взаимодействие с компаниями, управляющими многоквартирными домами, ускорить работы по опрессовке, замене основных каналов теплоснабжения в городах. Важно завершить своевременную сдачу объектов строительства и капитального ремонта в системе теплоснабжения. И, конечно, особо обратить внимание на подготовку специалистов, которые будут осуществлять эксплуатацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в отопительный период, - обозначил Игорь Руденя.

На заседании было озвучено, что создан областной резерв материально-технических ресурсов для устранения нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включая дизельные электростанции, насосное оборудование, мобильные котельные и другое.

К зиме 2021-2022 годов ведётся подготовка свыше 11500 многоквартирных домов. По состоянию на сегодняшний день готовность фонда составляет 77,3%, проводится оформление паспортов готовности. Основные работы по подготовке муниципальных образований к отопительному сезону должны быть завершены к 15 сентября, включая проверку технического состояния котельных и теплотрасс, гидравлические испытания.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

834 котельные, свыше 1900 км тепловых сетей, более 6000 км водопроводных сетей, 2500 км – сетей водоотведения, а также более 60 тыс. км электросетей будут подготовлены в регионе к предстоящему отопительному сезону.

КСТАТИ

В 2021 году выполнена реконструкция системы теплоснабжения села Городня Конаковского района – построена и введена в эксплуатацию котельная мощностью 4,6 Гкал/ч. Завершается строительство ещё двух новых объектов теплоэнергетического комплекса – газовой котельной мощностью 13 МВт в городе Бологое и блочно-модульной газовой котельной с теплотрассой в посёлке Спирово.

В текущем году по региональной программе капремонта объектов теплоснабжения в план работ включено 22 объекта в 16 муниципалитетах. Полностью работы выполнены на 12 объектах. Так завершён капитальный ремонт котельных в посёлке 1-е мая Конаковского района и деревне Ивановское в Удомельском городском округе. Заменено оборудование котельных в городе Старица по улице Захарова и деревне Ново-Ямская Старицкого района. Капитальный ремонт участков теплотрасс выполнен в Андреаполе (ул. Кленовая), Белом (ул. Правды), Кашине (ул. Комсомольская, ул.Чистопрудная) и Селижарово (ул. Льнозаводская), тепловых сетей – в Оленино (ул.Кузьмина), Кесовой Горе (ул.Почтовая, ул.Красная Горка, ул. Старовокзальная), Твери (ул. Ерофеева, пр-д Швейников). На других объектах работы продолжаются.

Еще из интересного:

Губернатор обещал, что педагоги школ, колледжей и детсадов получат выплату в 10 тысяч рублей. Сроки начисления пока неизвестны. А МФЦ начнут оказывать услуги на дому.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.