Более 15 тысяч жителей Тверской области приняли участие в формировании народной программы «Единой России»

Игорь Руденя, Владимир Васильев, Юлия Саранова в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Твери. Фото: Константин БЕЖЕЦКИЙ

24 августа на втором этапе ХХ съезда «Единой России» в Москве утверждена народная программа партии. Она создавалась на основе обращений граждан всей страны. Свои предложения внесли и жители Тверской области.

«Единая Россия», пожалуй, единственная партия, которая в таком масштабном формате советуется с гражданами по широкому кругу вопросов социально-экономического развития страны. Сбор предложений в народную программу шел более двух месяцев. На площадках партии состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов. Свои инициативы очно и онлайн на сайт NP.ER.RU внесли эксперты, общественники, депутаты, жители регионов, в том числе более 15 тысяч жителей Тверской области.

Лидер списка тверских единороссов на предстоящих выборах, секретарь регионального отделения партии, губернатор Игорь Руденя рассказал о ключевых темах, по которым жителей Верхневолжья обращались в «Единую Россию».

«Это, прежде всего, помощь многодетным семьям, старшему поколению, развитие первичного звена здравоохранения, программа газификации, особенно в сельской местности. Она выполняется по поручению Президента Российской Федерации и вызвала большой интерес, особенно с учётом инициативы партии «Единая Россия» по бесплатному подключению домовладений. Для нас это новая возможность для развития самой большой территории в Центральном федеральном округе», – сказал Игорь Руденя.

Игорь Руденя на съезде «Единой России» в Москве.

ТОП-10 направлений народной программы «Единой России» (по статистке обращений жителей Тверской области):

Поддержка семей с детьми

Помощь старшему поколению

Здравоохранение

Газификация

Строительство школ и детских садов

Благоустройство территорий

Развитие малого и среднего предпринимательства

Качество услуг ЖКХ

Ремонт дорог

Развитие сельского хозяйства

Советник Президента России Владимир Васильев подчеркнул, что предложения жителей Верхневолжья в народную программу партии очень конкретны и касаются тех вопросов, которые действительно волнуют людей.

«В центре внимания всех инициатив находится человек, с его насущными проблемами и условиями жизни, которые должны быть нормальными, независимо от того, где он проживает. Народная программа «Единой России» - живой документ, она будет пополняться, исходя из поступающих предложений жителей регионов. Спектр предложений в Тверской области был самым разнообразным: от установки детской площадки и лавочки около подъезда – до ремонта крупного участка автодороги регионального значения и газификации конкретной деревни. Например, жители поселка Заволжского предложили скорректировать маршрут общественного транспорта, чтобы он стал более удобным для всех.

А в план ремонта дорог предлагают добавить установку павильона на остановке, чтобы дети в плохую погоду не мокли под дождем, пока ждут автобус. Неравнодушное участие людей, их активная позиция поможет, таким образом, развитию программы «Транспорт Верхневолжья». Это всего один пример.

Но благодаря предложениям, которые поступили в штаб общественной поддержки нашей партии от жителей Тверской области и других регионов, народная программа «Единой России» сформирована не только из глобальных направлений развития страны – прежде всего, она учитывает повседневные потребности наших людей и становится действительно общенародной», – подчеркнул Владимир Васильев.

Итоги большой работы по формированию народной программы прокомментировала директор Тверского добровольческого центра «МыВместе» Юлия Саранова:

«Для меня, и я об этом уже не раз говорила, самое важное – чтобы за всеми проектами и программами не потерялась забота о человеке. Чтобы не оказались забыты многодетные семьи, дети, пожилые люди, люди с особыми потребностями. Очень рада, что многие наши предложения из Тверской области были не просто замечены на федеральном уровне, а вошли в итоге в проект программы партии «Единая Россия». Это как раз те самые вопросы, которыми мы, волонтеры и активные граждане, активно занимались несколько лет. Приоритетное развитие «безбарьерной среды». Ремонт подъездов и установка «лежачих полицейских» у социальных объектов. Создание комфортных условий для мам с колясками, инвалидов, пожилых на пешеходных переходах, да и в принципе в городской среде. Не могу не отметить, что в партийную программу вошел такой важный вопрос, как доступность образования для детей с особыми потребностями. Как раз недавно столкнулась с такой ситуацией в Максатихе, когда ребенка-инвалида отказались принять в спортивную секцию, и пришлось вмешиваться в ситуацию вручную. Конечно, этот вопрос надо решать системно, на уровне законодательства. Педагогическое сообщество Твери очень просит меня донести на федеральный уровень проект реконструкции детских оздоровительных лагерей. В партийной программе сделан явный акцент на развитие и поддержки социальной сферы, так что, надеюсь, этот тверской проект тоже не останется без внимания. Во всяком случае, сделаю все возможное, чтобы так и было», – отметила Юлия Саранова.

Юлия Саранова на съезде «Единой России». Фото: Константин БЕЖЕЦКИЙ

Свои предложения направили многие общественные организации региона. В их числе волонтерские организации, советы ветеранов и многие другие. Так, Ассоциация молодых предпринимателей Тверской области считает необходимым продлить и расширить государственную программу поддержки сфер экономики, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса, с акцентом на поддержке малого и среднего предпринимательства.

«Многие жители Верхневолжья очень оперативно откликнулись и внесли свои предложения в программу. Это говорит о трех важных моментах. Первое – у нас в регионе очень инициативные люди, которым небезразлично будущее своего родного города, поселка, деревни и всей страны. Второе – впереди у партии много работы по таким приоритетным направлениям, как здравоохранение, образование, благоустройство территорий, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, ремонт дорог и другие. И наконец, третье, пожалуй, самое важное – это то, что, внося в народную программу свои предложения, люди рассчитывают, что именно наша партия сможет их реализовать. Этот знак доверия ко многому обязывает», – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, член фракции «Единая Россия» Юрий Цеберганов.

Сбор предложений в народную программу «Единой России» продолжается. Это живой документ, который будет постоянно дополняться. Соавтором может стать любой гражданин, в том числе жители Тверской области. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте NP.ER.RU или там же пройти анкетирование. В традиционном режиме оффлайн с инициативами и наказами можно обратиться в региональный штаб общественной поддержки партии (Тверь, ул. Советская, 19), а также в общественные приемные депутатов-единороссов по всей области.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Тверское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Законодательного собрания Тверской области седьмого созыва.