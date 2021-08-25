Коронавирус в Твери, последние новости на 25 августа 2021: «собачий концлагерь» и некачественное масло для детсадовцев

Фальсификат масла и «собачий концлагерь» под Тверью, где 38 собак мучительно умирают от голода и жажды и вынуждены нападать друг на друга. Фото: vk.com/kalininsky69/Людмила Просвирина

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 25 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 255 случаев заражения (+213 за сутки).

Выздоровели 51 088 пациентов (+283 за сутки).

На карантине - 6665 человек (+35 за сутки).

Умерли 1502 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20148 случаев (+66 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4522 (+16),

Ржев - 3233 (+33),

Вышневолоцкий городской округ - 2692 (0),

Калининский район - 2584 (+15),

Кимры - 2130 (+5),

Торжок - 2005 (+3).

Графика: Яндекс

Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 358 806 человек, за последние сутки – 1 409 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 964 230, в том числе за последние сутки их проведено 2018.

В детском саду Твери выявили фальсификат сливочного масла. В ходе проверки в одном из детских садов были отобраны пробы сливочного масла. Проверку образцов провела Тверская межобластная ветлаборатория по заявке регионального Управления Россельхознадзора.

Фальсификация жирами немолочного происхождения установлена специалистами при исследовании сливочного масла «Крестьянское 72,5%».

Некачественный продукт произведен на предприятии в Нижегородской области.

Результаты проверки направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.

Под Тверью, в селе Петровское Калининского района, 38 собак мучительно умирают от голода и жажды. Тревогу забили в интернете неравнодушные люди.

Пост с рассказом о "собачьем концлагере" размещён в группе "Калининский район Тверской области". Сообщается, что собаки живут в одном из домов и у них есть хозяйка, но она не заботится о них, бывает в селе лишь изредка. Обречённые на смерть животные начали заниматься каннибализмом.

"Хозяйка Ольга, этих собак изредка приезжает и кормит, куриными ногами, вода у них отсутствует, собаки друг друга едят, на фото у пса отгрызена нога, животные медленно и мучительно умирают. Прошу всех не равнодушных помочь!!!!!!" - пишет местная жительница.

Этот ужасный случай - далеко не первый. "КП"-Тверь" уже писала о собачьем концлагере с умирающими хаски и маламутами в Андреапольском районе, а также о страшном питомнике в деревне Пушкино, где вместе с собаками в ужасных условиях жил, спал и ел 10-летний ребёнок заводчицы.

Графика: ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.