«Иосиф Виссарионович приглашает»: на двери подъезда в Тверской области появился Сталин

Портрет Сталина в Старице - зловещий и таинственный. Фото: Facebook/Надежда Авдошина

Черно-белый портрет Иосифа Сталина в рост появился в Старице на двери подъезда малоэтажного дома. Фотографиями этой настенной живописи поделилась местная жительница Надежда Авдошина на своей странице в Фейсбуке.

Портрет прекрасен и немного зловещ: масляными красками по старой железной двери. Вождь народов при полном параде в маршальском мундире с дымящейся трубкой в руке. Он как бы приглашает зайти зрителей внутрь. Пропорции хорошо соблюдены, образ узнаваем: Сталин был невысок - ростом около 160 см. При этом фигура немного фантомна - то ли человек, то ли призрак.

Портрет отлично вписан в окружающую среду. Дом, судя по фото, старый, с насыпными перекрытыми, аутентичным подъездным козырьком, и палисадником, эдак, годов 50-х постройки века двадцатого. Смотришь на фото, и кажется, сейчас где-то неподалёку от подъезда остановится «чёрный воронок».

Кто автор произведения, неизвестно. Поговаривают местные жители, что таким образом живописным была скрыта ржавчина на подъездной двери. Фото уже перепостили многие тверские паблики: отклики пользователей, как это всегда в случае со Сталиным, разделились. Одни пишут, что этого кровавого тирана ни в коем случае изображать не стоило. Другие, наоборот, вспоминают о его выдающейся роли в истории. Как бы то ни было, портрет хорош и никого не оставил равнодушным. Будете в Старице, захаживайте посмотреть.

А ведь в Тверской области память о товарище Сталине хранят бережнее, чем в других регионах. Подо Ржевом имеется музей Сталина. Небольшой бревенчатый домик рядом с местами ожесточённых боёв. Там, выехав к линии фронта, ночевал генералиссимус. Официально домик - музей, рассказывающий о сражениях Второй Мировой, неофициально (в народе) - музей Сталина. Его канонические портреты и бюсты здесь имеются в большом количестве.

То ли вождь, то ли призрак - чёрной масляной краской по железной двери. Фото: Facebook/Надежда Авдошина

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