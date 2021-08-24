Резкое похолодание и самая холодная ночь августа: к чему готовиться и как защитить свой урожай дачникам Твери

Теплолюбивые огурцы могут сильно пострадать при заморозках. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Заморозки в августе - дело привычное, поэтому дачники Твери загодя начинают накрывать посадки нетканым материалом, закрывать двери и форточки теплиц в ночное время. Что касается температур, в Тверской регион идёт резкое похолодание: ГУ МЧС по Тверской области даже объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями.

По прогнозам синоптиков, в ночные и утренние часы 25 августа в отдельных районах возможны заморозки до -1.

Похолодание ударит в основном по северным и северо-восточным районам области. В Твери ночью до +4.

По прогнозам Гидрометцентра, это будет самая холодная ночь августа. Потом в регион придут дожди и станет теплее. В дневные часы в конце недели воздух прогреется до +20.

А вот практические рекомендации от экспертов-садоводов по спасению урожая при заморозках: рекомендуется хорошо полить овощи на грядках, поскольку при понижении температуры начнётся испарение, и сами растения при этом не пострадают.

В первую очередь внимание стоит уделить особо теплолюбивым огурцам. Накройте их на ночь нетканым материалом. Накройте и тыквы, поскольку они наливаются на протяжении достаточно долгого периода, но при поражении листьев заморозками этот процесс может остановиться.

В Тверь идут ночные заморозки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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