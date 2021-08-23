Дарья Клишина прогулялась с родственниками по Твери и сфотографировалась у памятника Кругу

Родной город принял Дашу с распростёртыми объятиями. Фото: instagram.com/dariaklishina

Знаменитая спортсменка, прыгунья в длину Дарья Клишина, навестила родную Тверь по завершении Олимпийских игр в Токио. И если в стране восходящего солнца удача от Даши отвернулась (напомним, спортсменка получила травму и выбыла из соревнований), то малая родина приняла её с распростёртыми объятиями.

После официальных мероприятий, Даша смогла провести время с семьёй. Гуляла с родственниками по Твери, фотографировалась и, конечно, выкладывала фото в Инстаграм. Вот семейство Клишиных позирует на городском пляже, на фоне спорткомплекса "Юбилейный", вот Даша, уже одна, сидит на скамеечке с Михаилом Кругом или прогуливается в парке Победы.

Дарья Клишина с семьёй на городском пляже Твери. Фото: instagram.com/dariaklishina

"Время, проведённое с семьей, бесценно. И лето в этом году радует, уже скоро осень, а солнышко все ещё греет. А вы как любите проводить семейные встречи? " - прокомментировала спортсменка серию тверских фото.

Две звезды.Фото: instagram.com/dariaklishina

Подписчики, правда, на вопрос Даши пока не особо отвечают. Большинство ограничивается смайликами, выражающими любовь и восхищение нашей красивой и талантливой землячкой.