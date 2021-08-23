Соцподдержка в Твери: Бесплатные бани для льготников, доступная среда для инвалидов и продуктовые наборы малоимущим

Более 80 миллионов рублей в 2021 году направят на соцподдержку жителей областной столицы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сайте администрации Твери опубликовано постановление «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Твери» на 2021-2026 годы».

Документ содержит приложение с информацией о направлениях работы по улучшению доступности городской среды, размерах социальной помощи различным категориям граждан и прочее.

Изучив документы, «КП»-Тверь» традиционно публикует самое интересное.

Финансирование

483 млн 063 тыс. 200 рублей - общая сумма, которая будет направлена с 2021 по 2026 год на соцподдержку жителей областной столицы. Это средства городской казны. Отметим, в первоначальном варианте программы, принятом в 2018 году, сумма была больше на 7 млн рублей (490 068 000 рублей).

Эти деньги относительно равномерно распределены по всем годам реализации программы. Так, на 2021 год запланировано освоить чуть более 80 миллионов, а в 2022-м - немногим менее 79 миллионов.

Поддержка малоимущих

66 млн 228 тыс. рублей запланировано потратить с 2021 по 2026 год на поддержку малоимущих и попавших в сложную жизненную ситуацию тверичан. Ежегодно на эти цели будут направлять от 10,5 до 11,5 миллиона.

Из этой суммы на адресную социальную помощь (деньгами или в натуральном выражении) ежегодно будет тратиться от 4,8 до 5,7 миллиона рублей.

5 000 руб. - средний размер адресной финансовой помощи малообеспеченным горожанам в 2021 году. Согласно обновлённому приложению, сумма останется такой до 2026 года включительно.

10 000 руб. - средний размер адресной финансовой помощи тверичанам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Меняться тоже не будет.

Денежную помощь, согласно документу, должны будут получать от 190 до 250 человек ежегодно. Помощь в натуральном виде будут получать 5 300 человек.

Помощь отдельным категориям

Социальную помощь в 2021-2026 годах также получают:

46 ветеранов боевых действий, заработавших на службе инвалидность. Ежегодно на это планируют тратить 1 млн 151 тыс. 100 рублей. Значит, размер помощи каждому ветерану ежегодно составит 25 024 рублей.

250 пенсионеров, удостоенных почётных званий, претендуют на ежемесячную выплату. Общий бюджет - 4 млн 545 тыс. рублей. Соответственно размер помощи каждому - 18 180 рублей ежегодно (или 1500 в месяц).

50 тренеров, преподавателей и руководителей творческих коллективов. Годовой бюджет - 200 000 рублей. Значит, каждый тренер и педагог в год получит по 4 000 рублей соцподдержки от городской казны.

240 одарённых детей. На поддержку талантливых ребят бюджет тратит 550 000 рублей ежегодно (или по 2292 рубля на одного одарённого ребёнка).

Доступная среда

Одно из направлений программы - формирование безбарьерной среды для инвалидов.

В приложении к документу есть весьма интересный параметр: доля инвалидов, положительно оценивающих доступность социальных и культурных объектов. В 2026 году 70% инвалидов должны ставить хорошую оценку доступности среды - следует из приложения. Будет ли достигнут этот параметр, покажет соцопрос.

К концу 2021 года в Твери доступными для инвалидов должны стать 38,1% «приоритетных объектов». Под приоритетными объектами имеются в виду муниципальные учреждения образования, культуры, а также жилые помещения, где живут инвалиды-колясочники. Целевая цифра - 52,9% доступных объектов. Она будет достигнута в 2026 году.

Бесплатные бани

4 млн 888 тыс. руб. ежегодно будет тратиться на предоставление услуг муниципальных бань и душевых павильонов отдельным льготным категориям граждан.

Напомним, бесплатные талончики в баню предоставляются в Твери малоимущим гражданам, а также пенсионерам по возрасту и инвалидам старше 18 лет, которые имеют доход, не превышающий величину прожиточного минимума более чем на 30%.

Скидку в 50% на посещение бани имеют дети из многодетных семей (в которых не менее трёх детей - несовершеннолетние), пенсионеры по возрасту и инвалиды, граждане, признанные пострадавшими от репрессий, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, участники и инвалиды ВОВ.

Ежегодно городской бюджет будет оплачивать 5 535 бесплатных помывок в банях и 1 511 помывок в душевых, а также 23 459 помывок в банях и 3 120 помывок в душевых с 50%-ной скидкой.