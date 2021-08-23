Эксперты МАГАТЭ оказывают поддержку Калининской АЭС в подготовке к миссии OSART

Участники семинара Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Провел его старший инспектор по ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), руководитель программы OSART Юрий Мартыненко.

Визит прошел в рамках соглашения между АО «Концерн Росэнергоатом» и МАГАТЭ об оказании консультативной поддержки по подготовке к миссии OSART, которая пройдет на Калининской АЭС в ноябре этого года.

«Миссия OSART не является инспекцией. Это уникальная возможность провести независимую и объективную оценку состояния значимых для безопасности видов деятельности атомной станции, а также определить области для улучшения», - сказал Ю.Мартыненко.

В течение четырех дней участники семинара обсудили организационные аспекты проведения миссии OSART, подробно рассмотрели основные документы, стандарты и требования, предъявляемые МАГАТЭ по следующим направлениям предстоящей проверки: радиационная защита, эксплуатация, использование опыта эксплуатации, обучение и аттестация, лидерство и управление для безопасности, техническая поддержка, управление авариями, техническое обслуживание и ремонт, химия. В формате «вопрос – ответ» Юрий Мартыненко провел консультации с руководителями и персоналом атомной станции, посетил производственные помещения.

По словам эксперта МАГАТЭ, квалификация и профессионализм работников Калининской АЭС в области эксплуатационной безопасности и культуры безопасности находятся на очень хорошем уровне, в процессе подготовки к миссии OSART у персонала произошли позитивные изменения в образе мышления по этим направлениям. Также он отметил открытую и конструктивную атмосферу сотрудничества со стороны специалистов атомной станции.

Кроме того, в рамках консультативной поддержки на Калининской АЭС до конца августа пройдет обучающий семинар по вопросам соответствия атомной станции требованиям в области вероятностного анализа безопасности, который проведет представитель МАГАТЭ.