Коронавирус в Твери, последние новости на 24 августа 2021: кража на 40 миллионов рублей и смерть кандидата в депутаты Цвылева

Владимиру Цвылеву было 45 лет. Фото: ТИА/Антон Морозов

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 24 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 59 042 случаев заражения (+213 за сутки).

Выздоровели 50 799 пациента (+176 за сутки).

На карантине - 6745 человек (+35 за сутки).

Умерли 1498 человек (0 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 20066 случаев (+68 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4506 (+5),

Ржев - 3200 (+22),

Вышневолоцкий городской округ - 2692 (+8),

Калининский район - 2569 (+14),

Кимры - 2109 (+3),

Торжок - 2002 (+3).

Графика: Яндекс

Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 357 397 человек, за последние сутки – 442 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 962 212, в том числе за последние сутки их проведено 731.

У жителя Твери в Клину украли техники на 40 миллионов рублей.

В полицию обратился 26-летний житель Твери и рассказал, что в период с 14 по 20 августа 2021 года в деревне Шипулино под Клином у него украли и разобрали три "Камаза", три "Скании", "Ман" и два "МАЗа".

Сумма ущерба за девять автомобилей составила 40 млн рублей.

В ходе розыска были задержаны двое подозреваемых, один из мужчин зарегистрирован в Тверской области, в Ржевском районе.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В Тверской области 13 августа в Вышнем Волочке в возрасте 45 лет ушел из жизни кандидат в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва Владимир Цвылев.

Он был включен в областной список кандидатов от "Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР".

- В связи со смертью кандидата в депутаты избирательной комиссией Тверской области принято решение аннулировать регистрацию и исключить Владимира Цвылева из зарегистрированного областного списка кандидатов, - сообщает Избирком.

Выданное 11 августа 2021 года удостоверение зарегистрированного кандидата на имя Владимира Цвылева аннулировано.

Что стало причиной смерти не сообщается.

Графика: ПТО

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