Коронавирус в Твери, последние новости на 22 августа 2021: Часы без стрелок и медведь Гоша в клетке

Часы в центре Твери лишились важного атрибута, в на стоянке на трассе М-10 обнаружили медведя за железными прутьями. Фото: FB/Игорь Марченкофф, КП-Тверь.
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 августа 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 615 случаев заражения (+215 за сутки).
Выздоровели 50 419 пациентов (+150 за сутки).
На карантине - 6699 человек (+54 за сутки).
Умерли 1497 человек (+11 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 923 19 837 случаев (+86 за минувшие сутки).
В лидерах по числу заболевших также:
Конаковский район - 4492 (+7),
Ржев - 3155 (+19),
Вышневолоцкий городской округ - 2681 (+7),
Калининский район - 2534 2547(+9),
Кимры - 2106 (не выявлено за сутки),
Торжок - 1994 (+4).
Графика - Яндекс
С уже ставших одной из примет нашего города - часах на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхствятской - вдруг исчезли стрелки.
Пропажу заметил и рассказал об этом в соцсети известный житель Твери, блогер Игорь Марченкофф.
Под постом быстро появилось множество комментариев. В том числе и саркастических, и юмористических.
Кто-то даже сравнил пропажу стрелок с постоянным воровством удочки у скульптуры рыбака на набережной рядом с горсадом.
Некоторые граждане выразили мнение, что стрелки, скорее всего, забрали в ремонт. Якобы, они уже не ходили.
Меж тем, вчера знакомая "КП"-Тверь" оказалась очевидцем того, что на территории комплекса-стоянки для дальнобойщиков рядом с трассой М-10 к северу от Торжка живёт в клетке бурый медведь.
Если точно, данная стоянка располагается на въезде в деревню Большая Киселёнка примерно в 10 км от Торжка.
Медведя прозвали Гоша, он обитает за железными прутьями в двухместной клетке, разделенной на открытую и закрытую части.
Возникает вопрос, как он попал туда, и зачем его держат? Возможно, его целесообразно передать в какой-нибудь зоопарк или реабилитационный центр для животных.
Тем более, что по федеральному закону медведи входят в перечень животных, которых просто так содержать в клетках на частных участках, при гостиницах, кафе или автостоянках запрещено. Есть, правда, в законе отдельные оговорки, но действуют ли они в данном случае?.
В общем, само собой напрашивается проверка профильных ведомств - Росприроднадзора, прокуратуры и т.д.
А медведя жалко.
Графика - ПТО
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