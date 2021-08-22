Коронавирус в Твери, последние новости на 22 августа 2021: Часы без стрелок и медведь Гоша в клетке

Часы в центре Твери лишились важного атрибута, в на стоянке на трассе М-10 обнаружили медведя за железными прутьями. Фото: FB/Игорь Марченкофф, КП-Тверь.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 22 августа 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 58 615 случаев заражения (+215 за сутки).

Выздоровели 50 419 пациентов (+150 за сутки).

На карантине - 6699 человек (+54 за сутки).

Умерли 1497 человек (+11 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 19 923 19 837 случаев (+86 за минувшие сутки).

В лидерах по числу заболевших также:

Конаковский район - 4492 (+7),

Ржев - 3155 (+19),

Вышневолоцкий городской округ - 2681 (+7),

Калининский район - 2534 2547(+9),

Кимры - 2106 (не выявлено за сутки),

Торжок - 1994 (+4).

Графика - Яндекс

С уже ставших одной из примет нашего города - часах на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхствятской - вдруг исчезли стрелки.

Пропажу заметил и рассказал об этом в соцсети известный житель Твери, блогер Игорь Марченкофф.

Под постом быстро появилось множество комментариев. В том числе и саркастических, и юмористических.

Кто-то даже сравнил пропажу стрелок с постоянным воровством удочки у скульптуры рыбака на набережной рядом с горсадом.

Некоторые граждане выразили мнение, что стрелки, скорее всего, забрали в ремонт. Якобы, они уже не ходили.

Меж тем, вчера знакомая "КП"-Тверь" оказалась очевидцем того, что на территории комплекса-стоянки для дальнобойщиков рядом с трассой М-10 к северу от Торжка живёт в клетке бурый медведь.

Если точно, данная стоянка располагается на въезде в деревню Большая Киселёнка примерно в 10 км от Торжка.

Медведя прозвали Гоша, он обитает за железными прутьями в двухместной клетке, разделенной на открытую и закрытую части.

Возникает вопрос, как он попал туда, и зачем его держат? Возможно, его целесообразно передать в какой-нибудь зоопарк или реабилитационный центр для животных.

Тем более, что по федеральному закону медведи входят в перечень животных, которых просто так содержать в клетках на частных участках, при гостиницах, кафе или автостоянках запрещено. Есть, правда, в законе отдельные оговорки, но действуют ли они в данном случае?.

В общем, само собой напрашивается проверка профильных ведомств - Росприроднадзора, прокуратуры и т.д.

А медведя жалко.

Графика - ПТО

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.