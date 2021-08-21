В Тверской области на стоянке для дальнобойщиков держат медведя в клетке

Медведь Гоша живет в клетке рядом с трассой М-10. Фото: "КП"-Тверь"

Недавно мы писали, что сообщение о медведе-людоеде в зубцовских лесах оказалось фейком. А вот это уже не фантазия. Знакомая "КП"-Тверь" оказалась очевидцем того, что на территории комплекса-стоянки для дальнобойщиков рядом с трассой М-10 к северу от Торжка живёт в клетке бурый медведь.

Если точно, данная стоянка располагается на въезде в деревню Большая Киселёнка примерно в 10 км от Торжка.

- Я заехала туда перекусить в расположенным на территории комплекса кафе. - рассказала "КП"-Тверь" женщина. - С дороги клетку и не заметишь, она стоит возле кафе примерно в ста метрах от трассы. Рядом - табличка с надписью, что это медведь по кличке Гоша, и перелезать за ограждения запрещено. К слову, клетка с железными прутьями вдобавок огорожена сеткой рабицей по периметру. Сама клетка двухместная, если так можно выразиться. Открытая часть не тесная, но и не сказать что просторная. Типа вольера где-то четырех метров в длину с большой поилкой с водой. Есть еще закрытая часть. Видимо, там мишка спит. Кто его держит и содержит, я не знаю. Вероятно, владельцы комплекса.

Самого медведя наша знакомая описала как хищника не слишком большого, скорее среднего для этого вида размера. Судя по всему он еще молодой. Ну точно не старый.

Возникает вопрос, как он попал туда, и зачем его держат? Возможно, в дикую природу Гошу уже выпускать нельзя. Но тогда его целесообразно передать в какой-нибудь зоопарк или реабилитационный центр для животных.

По федеральному закону, после внесенных в 2019 году поправок, медведи входят в перечень животных, которых просто так содержать в клетках на частных участках, при гостиницах, кафе или автостоянках запрещено. Есть отдельные оговорки, но тут они вряд ли действуют.

В общем, в этом случае напрашивается проверка профильных ведомств - Росприроднадзора, прокуратуры и т.д.

А мишку жалко. Жить, расхаживая взад-вперед на четырех метрах в клетке и глядя на проезжающие машины...