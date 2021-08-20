Первая площадка для выгула собак появится в Твери

Собаку нужно выгуливать, и лучше всего делать это в специально отведённом месте. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как известно, специализированных площадок для выгула собак в Твери нет. О них просят и сами владельцы собак и люди "бессобачные", например, мамочки, недовольные, что питомцев иногда выгуливают там, где играют дети.

Понятно, что оборудовать площадки для выгула в шаговой доступности по всему городу - задача не из лёгких. Но первые шаги, наконец, делаются. Первая площадка в скором времени должна появиться на улице Дачной в заволжском районе. Там имеется вполне подходящий пустырь за многоэтажками.

Пустырь этот уже используют для выгула питомцев местные жители. Но оборудованная площадка станет для этого гораздо удобнее и безопаснее.

- Мы понимаем, что гулять собаки должны ни во дворах, где дети, ни в зеленых зонах, где люди занимаются спортом, а в специально отведенных местах, поэтому владельцы собак из соседних домов приходят сюда, хотя выгул здесь небезопасен – часто собаки режут лапы о разбитые бутылки, травятся разбросанными отходами и т.д. Но больше идти некуда. Поэтому мы бы очень хотели при поддержке органов власти организовать на этом месте благоустроенную по всем правилам площадку, - сообщил местный житель Сергей Шестов, который выгуливает на пустыре своего лабрадора.

С инициативой о создании такой площадки могут обратиться к власти сами жители. О своём желании принять участие в обустройстве площадки нужно сообщить в администрацию района. Кроме того, площадку можно оборудовать в рамках программы поддержки местных инициатив.