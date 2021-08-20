Ретромобиль из культового фильма Никиты Михалкова приехал в сериал тверского режиссёра

Павел Дроздов - за рулём шикарного легендарного авто. Сзади - актеры сериала. Фото: VK/Павел Дроздов

Наш земляк, режиссёр из Твери Павел Дроздов, поделился сокровенным на своей странице в соцсети. Он признался в любви к автомобилям и с гордостью рассказал, что во втором сезоне ретродетективного сериала «Ростов» у него есть возможность снять автомобиль-мечту…

Это знаменитый Rolls-Royce Phantom II Continental 1921 года выпуска.

Во время съёмок сериала... Фото сделано под ретростиль. Вот и ретромобиль тут же. Фото: VK/Павел Дроздов

Тот самый ретрокрасавец, который в свое время - в далёких 1973-1974 годах - был задействован в культовом фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Что интересно, это не первый привет из этого кино в сериале.

- В первом сезоне многосерийного фильма «Ростов» у нас снимался пулемёт из «Свой среди чужих, чужой среди своих», - признался в посте Дроздов. - И вот счастье: в продолжении снимается один из лучших автомобилей всех времён, который тоже снимался у Никиты Михалкова.

Да-да, именно на этом автомобиле ездили коммунисты Сарычев и Кунгуров - герои фильма в исполнении актёров Анатолия Солоницына и Александра Пороховщикова. Кто не помнит знаменитой сцены, когда они в конце выскакивают из машины и бегут навстречу своему другу Шилову - герою Юрия Богатырёва...

Кадр из финала фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Сейчас герои обернутся и увидят своего друга, которого они посчитали было недругом. Авто тут, кстати, со снятой крышей. Фото: Кадр из фильма/киностудия Мосфильм/ режиссёр Никита Михалков

Киносудьба этого ретромобиля вообще немалая. К примеру, он еще в «Неуловимых мстителях» был задействован в эффектной сцене гонки со взрывами и перестрелками.

- Историки утверждают, что этот автомобиль, выпускавшийся на рубеже 20-30-х годов ХХ века, во время Второй мировой войны оказался в Красной армии и затем был передан киностудии «Мосфильм». Роскошная и редкая машина длиной около пяти метров с правым рулём снабжалась шестицилиндровым 7,7-литровым мотором мощностью 120 л. с., трубчатой рамой, лёгкими оспицованными колесами и развивала скорость около 150 км/ч, - сообщает тверской режиссер.

Теперь машина снимается и у него в сериале. Удивительно, как хорошо сохранился ретромобиль...

Напомним, что действие «Ростова» разворачивается в 20-х годах прошлого века. Где - думаю, уточнять не надо. В 2019-м вышел первый сезон, сейчас идут съемки второго.

В центре сюжета - бывший бандит и вор Иван Козырев по кличке Козырь (исполняет Артур Смольянинов), который вдруг становится начальником отдела угрозыска. Вышестоящее руководство считает, что именно он, прекрасно знакомый с криминальным миром юга России, не оставит местным бандитам ни единого шанса. Типа свой среди чужих, чужой среди своих.

СПРАВКА «КП»

Режиссёр Павел Дроздов известен как автор шпионского военного детектива «Прощаться не будем», который снимался в Твери.

Также среди его творений - полнометражный фильм «Лёд» и телесериал о гимнастках «Чемпионки».

А начинал Павел с работы на тверском телевидении в начале 2000-х.