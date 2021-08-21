Сроки завершения строительства участка трассы М-11 в обход Твери назвал Минтранс

Масштабный проект тверского участка М-11 завершат в 2027 году. Фото: ПТО

Строительство участка скоростной автодороги М-11 "Нева" в обход Твери (149-208 км) планируется завершить в 2027 году. Такие сроки Минтранс озвучил в докладе, касающимся Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года.

"Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 "Нева" на участке км 149 - км 208 (обход г. Твери) будет завершено в 2027 году", - говорится в докладе.

В конце сентября прошлого года руководитель "Автодора " Вячеслав Петрушенко на встрече с губернатором региона Игорем Руденей предложил новый вариант проекта платной трассы в обход Твери. Проект Северного обхода Твери, призванный улучшить транспортное сообщение с другими регионами, разрабатывали ещё в 2009-2012 годах. Со временем план дороги потребовал корректировок.

На дороге длиной более 60 километров запланированы четыре полосы движения, а на развязках – по шесть и восемь полос. Ограничение по скорости установят до 130 км/час.

На всём её протяжении будет поставлено 870 дорожных знаков и указателей и построено 35 искусственных сооружений.

Включая километровый мост через Волгу на 155-м километре со стороны Москвы и несколько развязок, в том числе с дорогами регионального значения «Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское» и «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна».

Есть и калькуляция по расходным материалам: для строительства северного обхода используют более 12 миллионов кубометров песка, свыше 1 миллиона тонн асфальтобетона и 70 тысяч квадратных метров термопластика.

Строят этот участок М-11, чтобы разгрузить М-10: существующий обход Твери в перспективе может не справиться с потоком автомобилей, а северный обход обеспечит высокоскоростной проезд от Москвы до Санкт-Петербурга.

Проект тверского участка трассы М-11. Фото: ПТО

СПРАВКА «КП»

Трасса М-11 «Нева» (Москва - Санкт-Петербург) проходит по территории шести субъектов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Первый участок М-11 – объезд Вышнего Волочка – открыли в ноябре 2014 года. Это помогло ликвидировать многокилометровые пробки на сложных участках трассы М-10.

В декабре 2017 года началось движение по отрезку дороги от Твери до Вышнего Волочка. А в июне 2018 года ввели в эксплуатацию участок, соединяющий Тверскую и Новгородскую области – продолжение обхода Торжка и Вышнего Волочка.

На сегодняшний день общая протяжённость магистрали М-11 – 669 километров, порядка 300 километров пролегает через Тверской регион. Трасса существует как параллельная М-10 и помогает объехать часть населённых пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.