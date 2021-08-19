Медкомиссия без очереди: Тверская линейная поликлиника начала с осмотра речников, но уже давно открыта для всех

В переулке Трудолюбия построено новое здание для «Тверской линейной поликлиники» (дом №6 а), оно ждет открытия

Кто из нас хотя бы раз в жизни не проходил медкомиссию с целью получить заветную справку о состоянии здоровья? И многие наверняка сохранили об этом не слишком приятные впечатления. Рутина ожидания, очереди… Однако мы выяснили, где медосмотр не будет сопровождаться стереотипными неудобствами и лишней тратой времени.

Где? А в Тверской линейной поликлинике. У нее в столице Верхневолжья имеется три пункта, где можно быстро пройти медосмотр.

Об этом свидетельствуют комментарии тех, кто уже воспользовался услугами линейной поликлиники.

Их устраивает фиксированная стоимость на категории, доступная цена, отсутствие очередей.

Сейчас Тверская линейная поликлиника открыта для всех категорий граждан. А ведь когда-то было не так…

Она была основана как подразделение Московской центральной бассейновой больницы в далеком 1935 году. Что интересно, сначала там проводили профилактические медосмотры лишь речников - работников речных судов и всевозможных «водных» организаций озера Селигер и верховий Волги до Дубны, а также членов их семей. У нас в Твери выясняли, кого следует отправить подлечиться в московские стационары.

Еще один интересный факт. Именно медосмотры при устройстве на работу и постоянное медицинское наблюдение привели к тому, что заболеваемость среди моряков и капитанов Верхневолжья была самая низкая в России. Но в перестройку в связи с общим развалом СССР мы практически потеряли и ведомственное здравоохранение.

Однако лишь на время. Тверская линейная поликлиника пережила сложные времена и не канула в Лету.

В 1996 году в городе с возвращенным историческим именем Тверь был организован филиал медицинского центра - ООО «Тверская линейная поликлиника».

Сейчас прием в поликлинике ведут высококвалифицированные врачи с огромным опытом работы, они все имеют высшее медицинское образование и сертификаты на деятельность по своей специальности. Мало того, члены врачебных комиссий периодически повышают свою квалификацию в Российской медицинской академии последипломного образования по профпатологии. А рулевым у медиков Тверской линейной поликлиники уже больше трех десятилетий является опытнейший врач-профпатолог Александр Малинин.

Руководит Тверской линейной поликлиникой врач-профпатолог Александр Малинин

- Наши принципы - это вежливость, добросовестность, точность и надежность, - говорит главврач.

Поликлиника сотрудничает с многими предприятиями Тверской области. Причем еще с начала 1990-х это медучреждение справляется без всякого государственного и бюджетного финансирования - там полная самостоятельная хозрасчетная деятельность. Всё за счет того, что люди доверяют качеству и готовы платить за медкомиссии здесь.

Кроме специализированного обследования и лечения сотрудников водного и воздушного транспорта Тверская линейная поликлиника уже давно обслуживает и граждан других профессий и отраслей.

В медучреждении введена гибкая договорная ценовая политика. Действует система скидок и льгот при повторных обращениях.

Поликлиника готова оказать следующие услуги:

1. Обязательные медосмотры при устройстве на работу с выдачей медицинского заключения.

2. Периодические осмотры сотрудников, связанных с вредными и опасными условиями труда.

3. Оформление санитарной книжки, паспорта здоровья: это необходимо для работников организаций общественного питания, торговли, бытового обслуживания, муниципальных унитарных предприятий, студентов, врачей, сотрудников аптечной сети, плавсостава, водолазов и других категорий специалистов.

4. Проводятся предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей автотранспорта, крановщиков, трактористов и автокарщиков, а также водителей других транспортных средств - снегоходов, квадроциклов - с выдачей медицинских справок.

5. Оформление справок для получения лицензии на охотничье и боевое оружие, разрешения на работу в охранных организациях любой формы собственности, на право хранения, ношения и применения оружия.

6. Все медкомиссии с выдачей справок любого профиля: для работы в государственной, гражданской, муниципальной и других службах, для работы за границей; для поступления в учебные заведения; для посещения бассейна; для вождения маломерных судов; в летние оздоровительные лагеря; оформление сан-курортной карты и многие другие медкомиссии.

Адреса и контакты:

- Улица Брагина, дом № 36, телефон 34-24-56 (работает с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья).

- Проспект Победы, дом № 27, телефон 8-910-830-01-01 (работает с 8.30 до 17.00, в субботу с 8.30 до 14.00).

- Улица Вагжанова, дом № 127, телефон 34-78-80 (работает с 8.30 до 16.00, кроме субботы и воскресенья).

Лицензия № ЛО 69-01-001813 от 24.02.2016 г

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