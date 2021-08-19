В Минздраве Тверской области рассказали, что делать, если диабетику не выдают бесплатный инсулин

Получить льготные препараты, которые имеются в наличии, в Твери можно в двух аптеках. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я диабетик, получаю бесплатный инсулин по льготному рецепту. Но в последний раз получить его не смогла. В аптеках говорят: бесплатного инсулина нет, - с такой жалобой обратилась в редакцию «КП»-Тверь» читательница.

По словам женщины, на вопрос, как ей быть, фармацевты разводят руками: приобретайте препарат за деньги. Заметим, в последние несколько месяцев в нашу редакцию уже поступали аналогичные жалобы.

Инсулин - жизненно необходимый препарат для диабетика. Если его вовремя не принять, нуждающийся в инсулинотерапии человек может умереть. «КП»-Тверь» обратилась в Министерство здравоохранения Тверской области, чтобы узнать, что происходит с поставками инсулина и что делать человеку, которому отказывают выдать льготное лекарство.

- В настоящий момент в Тверской области на уполномоченном складе имеется одиннадцать наименований препаратов инсулинового ряда. Сейчас проводится закупка еще двух наименований препаратов инсулинового ряда, которые временно отсутствуют. Поступление ожидается в конце августа 2021 года, - ответили в Минздраве.

Специалисты министерства также пояснили, что на период отсутствия определённых препаратов лечащий врач может заменить их пациенту на другие инсулины. Поэтому, если ваше лекарство заканчивается, совет: не тяните. Узнайте о наличии препарата в аптеке и, если необходимо, идите на приём к врачу, чтобы он выписал вам аналог.

Аналогичные препараты инсулина действительно существуют.

- Препараты с одним и тем же действующим веществом могут выпускаться разными производителями и иметь разные торговые наименования, - пояснила «КП»-Тверь» врач-эндокринолог Анна Лазарева. - При этом по своему действию они идентичны.

Если в рецепте указано именно действующее вещество, получить по этому рецепту можно лекарства с разными торговыми наименованиями, то есть любой аналог, который есть в наличии. Если же врач указывает конкретное название лекарства (а не действующее вещество), скорее всего, придётся обратиться за новым рецептом, а заодно и выяснить, чем можно заменить временно отсутствующий препарат.

Получить льготные препараты, которые имеются в наличии, в Твери можно в аптеках по адресу: ул. Гусева, 14 и ул. Советская, 25.