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Общество19 августа 2021 15:35

В Твери уничтожили известное тройное граффити на улице Можайского

Самая глобальная стрит-арт работа в областной столице погибла из-за утепления стены дома
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Спортивный триптих появился на торцах домов в 2016 году.

Спортивный триптих появился на торцах домов в 2016 году.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери уничтожено одно из граффити известного тройного стрит-арта в Южном. Теплоизоляцией обшили изображение спортсмена-гребца на доме №61-б по улице Можайского.

Вот так стрит-арт выглядел раньше.

Вот так стрит-арт выглядел раньше.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Изображения спортсменов появились на торцах трёх зданий в Южном в 2016 году. Московские уличные художники нарисовали на стенах домов № 61-а, 61-б и 61-в спортсменов – гребца, хоккеиста и футболиста. Многие представители этих видов спорта являются гордостью Тверской области.Фоном для атлетов выступают наши достопримечательности – Старый мост, Императорский дворец, Афанасий Никитин.

Гребца обшивают теплоизоляционным материалом. Кто следующий?

Гребца обшивают теплоизоляционным материалом. Кто следующий?

Фото: Александр ЖМУЛИН

Эта работа – самая глобальная из всего тверского стрит-арта. Кроме того, отлично исполненная и имеющая понятное любому тверичанину содержание - прекрасный пример того, как можно (и нужно!) украшать городское пространство. Обидно...

Обидно...

Обидно...

Фото: Александр ЖМУЛИН

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