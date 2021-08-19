В выходные Тверская область распрощается с жарой

Лето близится к концу, начинает снижаться температура воздуха. Фото: Александр ЖМУЛИН

В ближайшие дни характер погоды в регионе будет определять антициклон. Наступает похолодание.

- К нам приходит гребень антициклона из Европы. В субботу - без осадков, в воскресенье и понедельник пройдут небольшие дожди. В субботу днем будет 22 градуса тепла и +12 ночью, в воскресенье еще + 20 днем, + 15 ночью, а уже в понедельник столбик термометра опустится до +19 днем, + 13 градусов ночью, во вторник и вовсе до +15 днем, + 10 ночью, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

По её словам, в субботу ветра почти не будет, но в воскресенье он усилится до 4 м/с, в понедельник - 3 м/с, во вторник - 5 м/с. В общем, от 11 до 18 километров в час. Давление начинает расти. В субботу и воскресенье - 750 миллиметров ртутного столба, в понедельник - 751, во вторник - 753.

- Среднемесячная температура августа в нашем регионе равняется + 16,8 градуса, в этот раз мы можем опуститься и ниже, - отметила Наталья Евгеньевна.