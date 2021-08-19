К волчице Груне в реабилитационный центр Тверской области пришёл рыжий ёж

Рыжий ёжик зашел на огонёк. Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Реабилитационный центр птиц и диких животных «Ромашка», который находится в 160 км от Твери в Бологовском районе, посетил необычный гость. Рыжий ёжик зашел на огонёк. Представьте себе, реально рыжий. Организаторы и спасатели животных центра «Ромашка» супруги-биологи Алексей и Яна Мурашовы написали об этом в своём паблике.

- Рыжий какой! У нас все серые обычно, а этот - прямо лиса, - восхищенно написала в комментарии одна из подписчиц.

По словам Мурашовых, ёжик-рыжик потолкался возле дома, а потом отправился к волчьему вольеру. У Алексея и Яны живет одна милая волчица Груня. Как говорят сами биологи, для них она давно стала членом семьи. Вот с ней-то ёжик и повстречался. Но рыжим везёт.

- Груня у нас ежей не ест: не барское это дело, - написали Мурашовы. - Но вот дорога, проходящая рядом, - серьезная угроза ежиной жизни. Поэтому, несмотря на сопротивление, зверек был пойман и отнесен на самый дальний рубеж нашего центра, за забор, подальше от проезжей дороги.

В итоге рыжий гость центра «Ромашка» немного полежал, свернувшись в клубок, а затем побрел дальше по своим делам...

Рыжий ёж заглянул к волчице Груне Фото: Реабилитационный центр диких животных "Ромашка"

Ежи - удивительные, очень милые существа. Вот вам несколько фактов про них.

Ежи появились на Земле около 15 миллионов лет назад.

У ежа примерно 10 тысяч иголок, но может быть и больше. Они обновляются раз в три года и растут долго, месяцев 12. Но голого ёжика вы не увидите: обновление иголок происходит постепенно.

Ежи больше, чем какие-либо другие животные, страдают от укусов клещей. Когда ёжик бежит по траве, он словно гребнем «вычесывает» на себя из нее паразитов. В эпидемиологии даже существует понятие «ежечас». Оно обозначает количество клещей, собранных ежом за час бега по лесу. Учет «ежечасов» помогает ученым выявлять природные очаги клещевого энцефалита.

Ежи зимой залегают в спячку на 128 дней. Пока еж спит, температура его тела падает до 2 градусов Цельсия (в нормальных условиях она составляет 34 градуса). Дыхание у спящих ежей серьезно замедлено: максимум 8 вдохов-выдохов в минуту, хотя обычно они дышат с частотой 40-50 раз.

Ёжики умеют различать цвета, но подслеповаты. Зато у них очень острый слух и тонкое обоняние.

У ежей есть иммунитет к яду гадюк. Ёжик при случае даже может поохотиться на змею и слопать её.